Un vídeo difundido por el Centro de Derechos Humanos de Irán muestra cómo los antidisturbios tratan de impedir las protestas en Teherán de este domingo por la noche. Los manifestantes salieron a la calle para criticar al sistema islámico, al que acusan de represivo. Lo hacen después de que las Fuerzas Armadas reconocieran este sábado que dispararon un misil por error contra un avión de Ukraine International Airlines, causando la muerte a 176 personas.

Entre los fallecidos había 57 canadienses. En Toronto, hogar de una gran parte de la diáspora iraní, se ha celebrado una ceremonia en su memoria a la que ha acudido el primer ministro del país, Justin Trudeau. "Dáis sentido a nuestra búsqueda de justicia y responsabilidad. Quiero asegurar a todas las familias y a todos los canadienses que no descansaremos hasta que haya respuestas. No descansaremos hasta que no haya justicia y se rindan cuentas", anunciaba Trudeau.

La tragedia aérea aviva la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán, cuyo pulso desde el pasado diciembre mantiene en vilo a toda la comunidad internacional. Ucrania ha pedido una indemnización y ha solicitado disculpas oficiales por los canales diplomáticos.