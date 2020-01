L'Aquila: Tecnología 5G para defenderse de los terremotos

"Hay tantas personas que ya están enfermas, que sufren por la exposición a las radiaciones", mantiene Mauriozio Martucci, portavoz de la Alianza Stop 5G. "Pedimos a los Gobiernos nacionales y al Parlamento europeo que detengan esta tecnología porque el uso de ondas milimétricas para el 5G no ha sido aún testado y no sabemos lo que ocurrirá cuando la gente quede expuesta a las radiaciones".

"L'Aquila quiere convertirse en un laboratorio viviente en relación con la tecnología 5G y la monitorización de terremotos. Pero no todo el mundo está de acuerdo con ello. Muchos temen los riesgos potenciales tanto para el medioambiente como para la salud de la población.

Por supuesto, sus potenciales servicios no son solo aplicables a terremotos. En la ciudad inteligente del futuro, esta tecnología podrá utilizarse en campos de lo más diversos. También en el de las artes.

