A lo que añade: "Si Irán sólo cuenta con exportar a sus vecinos e importar de ellos, puede hacer que las sanciones sean ineficaces, o mejor dicho, controlar sus efectos. No es fácil definir si los problemas económicos del país vienen por la incompetencia y la corrupción sistemática o por las sanciones. Creo que la mayoría de ellos tienen sus raíces en la incompetencia y corrupción de la estructura y gestión económica, y no en las sanciones ",

"Las sanciones se denominan ahora 'sanciones ciegas¡. Algunos de los sectores que habían sido sancionados previamente vuelven a incluirse en la lista con nombres específicos de empresas. Por lo que es probable que esas sanciones no obtengan ningún resultado", explica Mostafa Omid Ghaemi, experto en bolsa.

