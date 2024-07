Por Fay Doulgkeri

Atenas acogió a más de 7 millones de turistas en 2023 y este año se espera que esta cifra aumente un 20%, según los expertos, con lo que la imagen de una Atenas vacía en agosto será un pasado lejano.

Ciudades de toda Europa están tomando medidas para hacer frente al turismo excesivo. En los dos últimos años, el problema se ha hecho patente también en Atenas. Hace unos años el objetivo era tener turistas durante todo el año en la capital griega y hacer de la ciudad un destino final. Ahora se ha conseguido, pero ¿a qué precio?

Necesitamos normas, dice la profesora de Administración Turística de la Universidad de Ática Occidental Katerina Kikilia. ''Muchos barrios de Atenas y de Ática en general han sido ocupados por turistas, un ejemplo muy claro es Koukaki, un barrio precioso, que se ha transformado en una gran zona de apartamentos de alquiler a corto plazo, un lugar que sólo acoge a visitantes, ya no hay familias allí, no hay estudiantes en las escuelas''.

Los precios de los alquileres se han disparado en los barrios de toda Atenas, sobre todo si están cerca del metro, lo que prefieren los turistas. Todo es cuestión de oferta y demanda, argumenta el cofundador de la empresa de soluciones inmobiliarias Prosperty Antonis Markopoulos.

''En cuanto al alquiler, es cierto que hay un gran problema de oferta inmobiliaria. Porque la demanda de alquiler es cinco veces mayor que la oferta'', dice Markopoulos.

Barcelona, en españa, tomó recientemente medidas contra el alquiler de corta duración. Atenas quiere dar un paso más y se plantea un enfoque más global. El alcalde de Atenas, Harris Doukas, critica que "todo este esfuerzo en turismo supone muy poco económicamente para la ciudad".

"Pensemos que cada visitante aporta a la ciudad 0,4 euros, no todos los días, en total. Y no hemos recibido este dinero a pesar de estar en julio. Quiero decir con esto que tenemos que encontrar la manera de hacer viable el turismo para que no refuerce las desigualdades en la ciudad", añade.