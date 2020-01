Operación contra la mafia por malversar fondos comunitarios

"La investigación no sólo debilita dos clanes fuertes, como ha dicho el fiscal de Messina, sino que golpea un sistema criminal: el sistema de fraudes, de fraudes nacionales y regionales", ha dicho el fiscal antimafia, Federico Cafiero De Raho.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.