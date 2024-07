Sicilia es una de las regiones europeas más afectadas por el calentamiento global. Desde las sequías que devastan la agricultura local hasta las olas de calor que la castigan, Euronews viajó por la isla italiana para ser testigo de cómo se vive en primera línea de la crisis climática.

"El clima está afectando mucho a la vida de Sicilia", afirma Gerardo Diana, un agricultor siciliano, mientras contempla sus campos de trigo y judías, completamente diezmados por una sequía de dos años.

Su cosecha de orgullo, las naranjas sanguinas, también corre serio peligro, a pesar de los esfuerzos de Gerardo por bombear agua del subsuelo o de los lagos cercanos.

"¡Esto es pura supervivencia! Por desgracia, con este largo verano, también nos asusta la posibilidad de que las plantas mueran", dice.

Esta sequía persistente es sólo uno de los signos de la lucha de Sicilia contra la crisis climática, de la que 'Euronews' fue testigo mientras viajaba por la isla italiana.

Sicilia también se ha visto asolada estos últimos años por incendios forestales, inundaciones repentinas y olas de calor. En el verano de 2021, la ciudad siciliana de Siracusa registró unos abrasadores 48,8° Celsius. Fue la temperatura más alta de la historia europea y, para muchos, puso de manifiesto la realidad del calentamiento global.

La cuenca mediterránea, de la que Sicilia es la isla más grande, se está calentando un 20 % más rápido que la media mundial. Esta región ya ha alcanzado los 1,5°C de aumento de la temperatura media desde la era preindustrial: el umbral fijado por el acuerdo de París sobre el clima de 2015 para mitigar los fenómenos meteorológicos extremos.

Según Christian Mulder, profesor de ecología de la Universidad de Catania, este fenómeno podría extenderse a un tercio del territorio siciliano en 2030 y a dos tercios en 2050.

Más al interior, en el centro de Sicilia, los antaño florecientes campos que rodean la granja de Morreale Salvatore son ahora áridos y muestran claros signos de desertificación.

Pero Morreale no sólo culpa al tiempo. También critica a las autoridades por no haber reaccionado antes: "Cuando yo iba a la escuela, ya se hablaba de la desertización de Sicilia. Así que no es algo que haya empezado hoy o ayer. Los políticos tienen parte de responsabilidad porque podrían haber pensado en ello antes y atajar el problema".

Su sensación se hace eco del análisis de Giuseppe Cirelli, profesor de hidráulica agrícola de la Universidad de Catania. Su investigación indica que algunas zonas de Sicilia han experimentado un descenso de las precipitaciones del 70% en el último año en comparación con los veinte anteriores. A pesar de lo que califica de "sequía sin precedentes", Cirelli subraya que muchas de las tuberías y sistemas utilizados para regar los campos o distribuir agua a los hogares son antiguos y no se han modernizado, lo que hace que se pierdan importantes volúmenes de agua.

A principios de año, las autoridades locales impusieron restricciones de agua a un millón de personas en casi 100 municipios. En la ciudad meridional de Gela, 'Euronews' habló con una familia que sólo puede acceder al agua cada tres días. Floriana Callea explicó que el agua se almacena en depósitos, pero es insuficiente para las necesidades de su familia.

Algunos niegan el cambio climático. Creo que no podemos seguir negándolo Gerardo Agricultor

"Con los demás vecinos de nuestro barrio, todos estamos exasperados porque esta situación es realmente frustrante y estresante", afirma.

No se sabe cuánto tiempo aguantará Sicilia esta sequía. Sin embargo, muchos lugareños creen que el calvario de su isla debería servir de llamada de atención para el resto de Europa.