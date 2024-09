El consejero delegado de Telegram, Pavel Durov, fue detenido y acusado por cómo dirigía su plataforma y, en la misma semana, la plataforma X de Elon Musk fue prohibida en Brasil.

La detención e inculpación del consejero delegado de Telegram, Pavel Durov, tras bajarse de su avión privado en Francia la semana pasada, seguida días después por el bloqueo en Brasil de la plataforma X, de Elon Musk, supone un giro inédito en la geopolítica internacional, mientras los reguladores endurecen su actuación contra las redes sociales y culpan a sus responsables.

Ambos incidentes podrían marcar un nuevo capítulo para las redes sociales y sus titanes tecnológicos, especialmente en Europa.

Los cargos que se le imputan a Durov en Francia incluyen 12 delitos, entre ellos "complicidad en la distribución por banda organizada de imágenes de menores de carácter pornográfico infantil, tráfico de drogas, fraude en banda organizada" y negativa a cooperar con las autoridades en relación con la información o los documentos necesarios para llevar a cabo las intercepciones autorizadas por la ley.

La detención de Durov, "un momento importante para la regulación de las redes sociales en Europa"

Su detención "no es un momento decisivo para las redes sociales en sí, pero sí es un momento importante para la regulación de las redes sociales en Europa", declaró a 'Euronews Next' Yevgeniy Golovchenko, profesor adjunto del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague.

"No es la primera vez que Telegram tiene roces con las autoridades", añadió, refiriéndose a una multa impuesta por Alemania después de que el país acusara a la plataforma de infringir sus leyes y facilitar la incitación al odio.

Golovchenko dijo que la cuestión que plantea el caso de Durov es hasta qué punto los países europeos pueden aplicar o no sus leyes vigentes. "Podemos imaginar un escenario en el que Telegram cumpla, pero también podemos imaginar que Durov no cumpla. Así que por eso esto va más allá de Telegram o de la legislación francesa, porque los legisladores de toda Europa y de todo el mundo probablemente estén mirando este caso muy de cerca", dijo.

En Europa, la reciente Ley de Servicios Digitales (DSA) tiene algunas disposiciones que pueden hacer recaer la responsabilidad sobre los propietarios de las plataformas. Pero Telegram no entra en el umbral de la DSA para plataformas muy grandes porque tiene menos de 45 millones de usuarios mensuales. Telegram cuenta actualmente con 41 millones de usuarios en Europa.

Según Catalina Goanta, profesora asociada de Derecho privado y tecnología en la Universidad de Utrecht, el caso de Telegram podría dar más importancia a los actos delegados de la UE, que pueden modificar partes no esenciales de la legislación. Esto "garantizaría la transparencia y la claridad en cuanto a qué plataformas entran en el ámbito de aplicación de qué disposiciones", declaró a 'Euronews Next'.

¿Debemos esperar enfoques más agresivos?

Además de su prohibición en Brasil, la plataforma X de Musk se enfrenta a un mayor escrutinio en la UE. La Comisión Europea dijo en julio que la plataforma incumplía las normas de la DSA sobre su 'tick' azul, afirmando que engaña a los usuarios. Musk rechazó las conclusiones.

"Creo que la Comisión Europea va a tener que tomar una decisión estratégica: ¿vamos a ir a la guerra contra Twitter? ¿O simplemente queremos encontrar un acuerdo que vaya a ser útil?", dijo Goanta.

Tanto X como Telegram han sido criticadas por el Gobierno británico por alimentar los disturbios de extrema derecha de agosto, que incitaron al odio contra los musulmanes. "Creo que si vamos a asumir que se van a adoptar enfoques más agresivos, entonces quizás podamos ver un futuro en el que Elon Musk no pueda viajar al Reino Unido y Twitter esté bloqueado en Europa. Y creo que eso sería indeseable a muchos niveles", expresó Goanta.

Por otra parte, Musk también ha sido acusado en repetidas ocasiones de comentarios difamatorios contra particulares. Esto plantea la cuestión de si un consejero delegado debe responder por difamación, "¿o estamos hablando realmente de alguien que está incitando al odio o incitando a la violencia?", dijo Goanta.

Pero señaló que los casos de Musk y Durov en la UE y Francia no son iguales porque hay diferentes categorías de leyes penales que tratan, por ejemplo, el alojamiento de material de abuso sexual infantil frente al contenido terrorista. También hay leyes de criptografía muy específicas que son exclusivas de Francia.

Libertad de expresión frente a discurso ilegal

El argumento de que los reguladores persiguen la libertad de expresión tanto en el caso de Musk como en el de Durov ha sido predicado por los titanes tecnológicos y sus partidarios. "X es la fuente de noticias más utilizada en Brasil. Es lo que la gente quiere", escribió Musk en un post en su plataforma.

"Ahora, el tirano de Voldemort está aplastando el derecho de la gente a la libertad de expresión", dijo, refiriéndose al juez brasileño que lanzó la orden de prohibir la plataforma después de que Musk se negara a nombrar un representante legal en Brasil en agosto.

Los casos de Durov y Musk demuestran que se avecina una regulación, dijo William Echikson, editor de la revista digital de política tecnológica 'Bandwidth', del Centro de Análisis de Políticas Europeas (CEPA).

"Estas grandes empresas tecnológicas ya no son niños pequeños. Son adultos", declaró a 'Euronews Next'. En su opinión, la difícil cuestión de la regulación es cómo equilibrar la libertad de expresión con la ilegalidad.

"Tenemos respuestas diferentes en Estados Unidos y en Europa. Lo difícil es saber qué es eficaz. Es muy difícil vigilar esto con eficacia", dijo. En Estados Unidos, la Primera Enmienda protege el derecho a la libertad de expresión, por lo que es mucho más difícil regularla que en Europa. Sin embargo, Europa también está dividida, con normas diferentes según los países.

"Creo que la línea que separa lo aceptable de lo inaceptable en materia de expresión es muy difusa", afirmó Echikson. Sin embargo, dijo que en las democracias no se puede responsabilizar a las plataformas de no impedir nada y hacerlas responsables de ello, ya que "podría llevar a una censura de internet como en China o Rusia. Pero no creo que en Occidente queramos eso".

¿Cambiará algo?

Aunque dijo que Telegram es un "ejemplo destacado de mal comportamiento", no cree que vayamos a ver a Elon Musk u otros jefes de las redes sociales detenidos en breve. En su opinión, lo que podría cambiar las redes sociales es que estos casos son malos para el negocio y podrían disuadir a los anunciantes de estar "al lado de un pozo negro tóxico".

Reddit es un buen ejemplo de ello. El sitio comunitario solía estar lleno de grupos racistas y misóginos, pero la empresa empezó a moderar y eliminar estos grupos. Este año, la empresa de 19 años salió a Bolsa y acabó ganándose la confianza de los usuarios.

"Creo que la forma ascendente de moderar y tener editores voluntarios como en Wikipedia es probablemente un modelo más eficaz que intentar que unos reguladores en Bruselas determinen lo que es un discurso aceptable y lo que no lo es", dijo Echikson.

Para Robin Mansell, catedrática de Nuevos Medios e Internet en la London School of Economics and Political Science, mucho de lo que dicen los magnates tecnológicos sobre la libertad de expresión "es libertad de expresión sin responsabilidad".

Pero no cree que los casos vayan a cambiar mucho las cosas para las redes sociales o los gigantes tecnológicos en Estados Unidos o Europa. "No estoy muy convencida de que vaya a tener un gran impacto en las redes sociales. Creo que lo único que tendrá un gran impacto en estas empresas serán los reguladores estadounidenses, si deciden que quieren hacer algo al respecto", declaró a 'Euronews Next'.

"Y creo que eso depende totalmente de los resultados de las próximas elecciones estadounidenses. Mientras tanto, la Unión Europea seguirá expresando su preocupación", añadió.