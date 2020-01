Vladimir Putin propone una modificación de la Constitución rusa para aumentar los poderes del parlamento y del gabinete, una medida que se ha interpretado como un intento de blindar su mandato después de que termine su presidencia.

Durante su discurso sobre el estado de la nación, el presidente de Rusia sugirió una reforma que permita a los legisladores nombrar primeros ministros y miembros del gabinete, nombramientos que competen ahora al presidente.

Putin, cuyo mandato expira en 2024, puntualizó que los cambios constitucionales deben ser sometidos a una votación nacional. Su anuncio provocó la renuncia del Gobierno.

Vladimir Putin explicó: "Sugiero que se modifique este orden y se encomiende a la Duma del Estado no sólo que esté de acuerdo, sino que designe un candidato para el cargo de Primer Ministro de la Federación de Rusia y luego, a propuesta de éste, la propuesta del nombramiento del Primer Ministro, los viceprimeros ministros y ministros federales".

El discurso fue pobre en cuanto a contenido internacional. Putin dijo que Rusia permanecería abierta a la cooperación con todos los países mientras mantiene una fuerte capacidad de defensa ante posibles amenazas. Añadió que los nuevos sistemas de armas protegerían la seguridad de Rusia "durante las próximas décadas".

"No estamos amenazando a nadie y no buscamos imponer nuestra voluntad. Al mismo tiempo, puedo asegurar a todos que nuestras medidas para fortalecer la seguridad nacional se tomaron oportunamente y en cantidad suficiente. No estamos intentando alcanzar a nadie en la carrera armamentística. Al contrario, otros países aún no han creado las armas que Rusia posee".", dijo Putin.

Combatir la pobreza, aumentar los niveles de natalidad... este año el discurso sobre el Estado de la Nación del Presidente Putin estuvo dominado por problemas y desafíos internos- y ahora también se inicia el proceso de debate y modificación de la Constitución, así como el referéndum que definirá los aspectos de la Constitución.