Los rusos se resignan al poder de Putin

La calle señala el poder omnímodo de Vladímir Putin. Algunos ciudadanos ruso consideran que el cambio de Gobierno solo es una maniobra del presidente para conseguir más poder. Pocos piensan que vaya a haber variaciones sustanciales.

Una ciudadana señala que "no estábamos contentos con la forma en que están las cosas en este momento cobertura de salud, infraestructura municipal... El Gobierno debería hacer más por el pueblo". Pero la realidad es que sobre todo el proceso planea la enorme sombra de Putin. "Creo que todo es sólo una campaña electoral, para que vayamos a votar después por el mismo presidente Putin, ¿quién si no?. Porque la gente estaba pidiendo un cambio, por lo que era más fácil simplemente las caras en el Gobierno en lugar de un cambio real que no va a suceder", explica otra mujer.

Un ciudadano piensa que el movimiento que se ha vivido simplmente actualiza el pasado: "Está claro desde el principio que todo esto es para que Putin aguante y no deje que el poder se le escape de las manos. Al igual que en el 2008, hubo un relevó entre él y Medvédev , ahora es lo mismo pero de forma diferente".