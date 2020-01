Medvédev deja la jefatura del Gobierno, pero no se aleja del poder, pues será nombrado vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, un puesto que se creará a su medida, y continuará presidiendo el partido del Kremlin, Rusia Unida.

Medvédev ha vuelto a ser el culpable perfecto al que achacar los males del país. El fiel 'camarada' de Putin se había vuelto muy impopular y criticado por los rusos que le achacan no haber sido capaz, como responsable del gobierno, de atajar problemas como la escalada de los precios o la caída de los ingresos de los ciudadanos.

Lo que no sabían es que minutos después, el primer ministro Dimitri Medvédev anunciaría su renuncia y la de todo su Ejecutivo.

La reforma será sometida a referéndum. El magnánimo anuncio ha sido aplaudido no solo por los miembros de la Duma sino por los principales poderes del Estado y los políticos fieles al Kremlin.

Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.