Mijaíl Mishustin es el nuevo primer ministro de Rusia

El nuevo jefe de Gobierno es un economista con poca experiencia previa en política, hasta ahora responsable del Servicio Federal de Impuestos. El jefe de Rusia Unida, Serguéi Nevérov ha encontrado a Mishustin "muy abierto y listo para una asociación constructiva (entre el gobierno y la Duma), no es sorprendente que su candidatura haya sido presentada por el líder de nuestra nación, el Presidente Putin".

El nuevo jefe de Gobierno se ha dirigido a la Cámara: "Querido Viacheslav Viktorovich, queridos diputados de la Duma Estatal. Quiero agradecer una vez más al Presidente de la Federación Rusa y a ustedes su apoyo. Hoy hemos discutido en detalle todos los problemas que les preocupan seriamente. Les doy mi palabra de que me pondré en contacto con la Duma Estatal, con los partidos y con los comités, para comprobar nuestro rumbo y determinar lo que estamos haciendo"

Rusia ya tiene nuevo primer ministro. La vacante tras la dimisión de Dimitri Medvedev por la reforma constitucional anunciada por el presidente ha sido rápidamente cubierta con la propuesta del propio Vladímir Putin. La Duma ha dado su visto bueno a Mijaíl Mishustin por 383 síes, 41 abstenciones y ningún no.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.