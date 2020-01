2019 fue el segundo año más caluroso jamás registrado

Mientras que "Variabilidad natural" significa que los científicos no esperan nuevos récords de temperatura año tras año, la Met Office británica prevé un 2020 también muy caluroso.

No existe la menor duda de que el cambio climático es producto de la actividad humana, según los científicos de tres agencias, las estadounidenses NASA y NOAA -dedicada esta última a océanos y atmósfera- y la británica Met Office .

