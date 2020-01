La orquesta, que no tiene un director permanente, disfruta tocando con el maestro letón. El trombón Johann Ströcker dice de Nelsons que "es también un músico de metal. Cuando estábamos de gira, a menudo tocaba la trompeta durante el intervalo. Para mí, esto lo hace increíblemente simpático".

Otros de los instrumentos también están hechos a medida: los oboes, triángulos y trompas. Wolfgang Vladar, dice: "suenan muy fuerte, pero en realidad no son tan fuertes como las modernas trompas dobles. Ese sonido más bajo es una ventaja al tocar en una orquesta. No ahogaremos los vientos de madera o las cuerdas aunque toquemos muy fuerte. La música se mantiene más transparente".

Además de las polcas y marchas, la orquesta tiene una forma única de tocar el vals. Wolfgang Vladar , trompa vienesa, explica que "el segundo compás llega demasiado pronto y el tercero demasiado tarde. No se puede explicar matemáticamente. Aprendes a sentirlo. Cuando escuchas una orquesta americana, la tocan de manera uniforme. Es casi como si tocaran otra pieza. Tocan muy bien, pero no tienen el mismo sentimiento".

