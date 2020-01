Las dudas de la ciudad de Bruselas sobre el 5G y la salud

El movimiento anti 5G de Bruselas insiste en que no se oponen a la tecnología. Olivier Galand ha decidido no usar un teléfono inteligente, sino uno más sencillo que emite ondas de frecuencia más baja.

Para Olivier, las azoteas de los edificios ya están tapadas por antenas de operadores de móvil. Las ondas invisibles viajan por el aire. Él apaga el wifi en casa cuando nadie lo está usando. Pero la salud de su familia no es su única preocupación.

Cree que las pruebas realizadas sobre la inocuidad de esta tecnología no son suficientes.

