Nueva caravana de migrantes rumbo a EE.UU.

Tras reunirse con el canciller mexicano, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha advertido a los migrantes hondureños de que se van a topar con "un muro", que México no les va a dejar pasar.

Huyen de la falta de empleo, la inseguridad o los bajos salarios. Aseguran que no temen el endurecimiento de las leyes migratorias por parte de la Administración Trump.

ASSOCIATED PRESS

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.