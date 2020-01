El Gobierno también subrayó que el acuerdo CA-4 que les permite a los migrantes centroamericanos pasar a Guatemala solo con un registro "eso no significa que les permita pasar la frontera mexicana" .

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, recién investido como titular del Ejecutivo el pasado martes, reiteró este sábado que el país no dejará que ingresen "menores de edad que no vengan acompañados por sus padres y/o tutores legales", porque "hay muchísima gente que está abusando de los niños y hemos encontrado personas que van cargando menores que ni siquiera les pertenecen , porque creen que ello les garantizará la estancia" en Estados Unidos.

El Ejecutivo mexicano, que quiere congraciarse con Washington mostrando su compromiso la 'mano dura' de Trump, ha especificado que dará trabajo y asilo a quienes presenten su solicitud de manera formal y a condición de que permanezcan en la zona sur del país y no intenten llegar a Estados Unidos .

