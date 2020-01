Huawei rechaza tajantemente las acusaciones de espionaje de su 5G

Lidera la nueva generación de transmisión de datos que promete cambiar nuestras vidas.

Pero a los gobiernos occidentales les preocupa Huawei y sus relaciones con las autoridades de Pekín. Muchos dudan de si es posible confiar en este gigante chino para el despliegue de la red 5G.

"Es más sencillo no hacer negocios con Huawei. Por lo que no haremos ningún negocio con Huawei", decía el presidente estadounidense Donald Trump.

Estados Unidos le ha prohibido llevar su tecnología a sus ciudades. Australia y Japón han seguido su ejemplo. Otros países como Reino Unido, DInamarca o Polonia estudian hacer lo mismo.

"Si estuviéramos involucrados en cualquier asunto de seguridad, Estados Unidos lo hubiera empleado como una prueba para convencer a Europa. La historia ha probado que no hemos hecho nada de lo que se nos ha acusado. Ren Zhengfei Presidente de Huawei

Pero el propio presidente de Huawei defiende su tecnología en una entrevista con Euronews.

¿Usted dice que Huawei nunca ha espiado, nunca espiará y que nunca les han pedido que espíen?

"Si, sin duda", responde Ren Zhengfei, presidente de Huawei. "Si estuviéramos involucrados en cualquier asunto de seguridad, Estados Unidos lo hubiera empleado como una prueba para convencer a Europa. La historia ha probado que no hemos hecho nada de lo que se nos ha acusado. Ni tendríamos ninguna razón para hacerlo".

"Nosotros no gestionamos los datos"

Hemos visitado el campus de Huawei en Shenzhen, donde se desarrolla la tecnología 5G para un público masivo. Nos han enseñado robots y dispositivos diversos .

Los dirigentes de la compañía insisten en que su tecnología carece de funciones de vigilancia. Yque con quienes los Gobiernos occidentales deberían mostrarse escépticos es con los proveedores de la red.

"Por supuesto, nosotros no estamos gestionando la red", explica Edward Zhoy, vicepresidente de Huawei para asuntos internacionales. "Lo que significa que nosotros no poseemos ningún dato. Proveemos la tecnología, las soluciones para nuestros clientes. Por lo que los operadores son quienes poseen los datos. Los poseen ellos, y deben cumplir con la ley".

Euronews

Las reticencias de la UE

La Unión Europea ha advertido contra los proveedores de 5G procedentes de países hostiles. Pero no mencionó a Huawei en un informe del pasado octubre.

La empresa , por su parte, ha contratado a profesionales de ciberseguridad que trabajaban para Bruselas cpara defender su expansión por el bloque comunitario.

01.53 SOT Mika Lauhde / Huawei Vice President Cyber Security & Privacy

"Se están preocupando demasiado. Están mezclando un montón de cosas", comenta Mika Lauhde, vicepresidente de ciberseguridad de Huawei. "Para empezar, no podrán construir la red 5G. Los engañarán y luego tendrán que contruir el 5G. Es necesaria la cooperación mundial".

A pesar de tanta polémica, Huawei asegura que por ahora las acusaciones no les afectan.

Crecimiento ajeno a la polémica

"La presión de muchos políticos en todo el mundo ha tenido un impacto positivo", nos dice el CEO Ren Zhengfei. "Ante un ataque tan fuerte contra el país, los clientes de Huawei de muchas naciones lo han interpretado como un signo de la fortaleza de la empresa No habrá ningún riesgo financiero. Nuestro crecimiento no saldrá perjudicado. Algunos clientes han decidido no comprar Huawei, eso es comprensible. Pero otros muchos continúan haciéndolo".

Precisamente, Huawei ha superado a Samsung como líder mundial en la fabricación de teléfonos inteligentes y la compañía está decidida a seguir registrando más de un 50% de crecimiento anual.