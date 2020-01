La actualidad del Parlamento Europeo, en "El Estado de la Unión"

El Parlamento Europea ha vivido una sesión plenaria cargada de simbolismo.

Por un lado, los eurodiputados británicos se han despedido de Estrasburgo y han empezado a preparar las maletas, ya que la fecha del Brexit se acerca.

Por otro, los líderes independentistas catalanes Carles Puigdemont y Toni Comin han ocupado sus escaños por primera vez.

Se lo contamos en nuestro programa "The State of the Union", en el que también les explicamos cómo la Unión Europea ha afrontado la crisis de Irán. El Alto Representate, Josep Borrell, sigue defendiendo la necesidad de salvar el Acuerdo Nuclear. Pero al mismo tiempo, los tres países firmantes (Alemania, Francia y Reino Unido) han decidido aumentar la presión sobre Teherán.

Y por último, la Eurocámara ha hecho sonar las alarmas sobre la situación en Hungría y Polonia, donde le Estado de Derecho sigue deteriorándose.