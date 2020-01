Río de Janeiro recibe agua del río Paraiba do Sul, pero también de varios arroyos de aguas residuales contaminadas que, según los expertos, no son tratadas de manera eficaz.

"Mi agua está horrible, tiene muy mal olor. Está clara pero huele a aguas residuales. No puedo beberla", explica Almir Vicente, taxista.

En cuanto al color del agua, CEDAE lo atribuye a las tuberías de hogares individuales, algo de lo que no se hace responsable.

¿Por qué el agua de Río ya no es incolora, inodora e insabora?

