El pasado 10 de enero, el Parlamento daba por concluida la condición de eurodiputado de Junqueras tras el anuncio de la Junta Electoral Central española de que el político no gozaba de inmunidad. El Tribunal Supremo también había llegado anteriormente a la misma conclusión, manteniendo a Junqueras en prisión con una condena de 13 años, el mismo tiempo que deberá durar su inhabilitación.

La defensa del líder independentista pide la anulación de ambas decisiones, alegando que aún no ha sido atendida la petición de protección de la inmunidad solicitada en diciembre por ERC. El partido catalán condena que dicha petición "no ha recibido siquiera respuesta ni por parte del actual presidente de la Eurocámara, David Sassoli, ni por el Parlamento".

