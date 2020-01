Según el diario El País, el líder de la formación independentista catalana ERC dejará de ser considerado europarlamentario desde el momento en que la Junta Electoral Central resolvió que las personas encarceladas por sentencia firme no son elegibles mientras dure la pena. Sin embargo, considerará que fue eurodiputado entre el 2 de julio y el pasado 3 de enero, por lo que recibirá los sueldos y dietas atrasados.

