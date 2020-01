Protestas contra la contaminación en Belgrado

Pero, además, en invierno, la calefacción doméstica con leña o carbón, expulsa al aire sus partículas finas. La electricidad es cara en países donde el salario medio no supera los 500 euros, y donde pocos pueden acceder a una calefacción central. Según la ONU, más del 60% de los habitantes de los Balcanes utilizan combustible sólido.

El gobierno serbio no acepta que la niebla tóxica instalada sobre Belgrado y gran parte de las ciudades balcánicas son un grave problema de salud pública.

No ahoguemos a Belgrado, es el nombre del movimiento opositor que ha llamado a manifestarse por la fuerte contaminación que ha afectado a Belgrado en los últimos días.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.