Un incendio provoca ocho muertes en la República Checa

El primer ministro del país, Andrej Babis. se ha desplazado al lugar y se ha comprometido a dar apoyo económico a la región. Además ha indicado la necesidad de que bomberos, autoridades locales y nacionales colaboren para que un desastres así no vuelva a ocurrir.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.