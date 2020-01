Acuerdo internacional sobre Libia sin presencia de los líderes libios

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, reconoce que no existe un "diálogo serio" para lograr la paz, pero espera que la creación de un comité militar, con representantes de ambas partes y supervisión de la ONU, haga sostenible el alto el fuego.

Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

La canciller alemana, Angela Merkel, habla con el presidente ruso, Vladimir Putin Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

"Todos los participantes se han comprometido a no prestar más apoyo a las diferentes partes enfrentadas y a detener la operaciones durante el alto el fuego", anuncio la canciller alemana, Angela Merkel, que ha sido la impulsora de esta conferencia.

El problema de este acuerdo es que en él no han tomado parte ninguno de los dos líderes libios , ni Jalifa Hafter ni Fayed al Serraj, que estaban en la capital alemana, pero ni se vieron las caras ni aceptaron firmar el documento.

