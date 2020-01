El príncipe Enrique ha hablado por primera vez del Megxit duro impuesto por su abuela, la reina Isabel II de Inglaterra, en un emotivo discurso, tras renunciar a sus derechos y deberes reales. El nieto de la monarca, sexto en la línea sucesoria, ha explicado los motivos que le han llevado a tomar esta decisión y cómo se han truncado sus planes de seguir ligado a la Corona.

"Lo que quiero dejar claro es que no nos estamos alejando y, desde luego, no nos estamos alejando de ustedes. Nuestra esperanza era continuar sirviendo a la reina, la Commonwealth y mis asociaciones militares, pero sin fondos públicos. Desgraciadamente, eso no ha sido posible. He aceptado esto, sabiendo que no cambia quién soy ni lo comprometido que estoy", ha dicho el príncipe Enrique.

El deseo de Enrique y Meghan de seguir con un pie en la familia real, tras anunciar su deseo de independizarse y trasladarse a América del Norte no ha sido posible. En primavera dejarán de usar el título de Su Alteza Real y de recibir financiación pública. Además, deberán devolver los 2,3 millones de euros utilizados en las obras de su casa en el Reino Unido.