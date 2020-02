Alyona Alyona, la rapera ucraniana que arrasa

Es la nueva sensación del rap en Ucrania: Se llama Alyona Alyona y sus vídeos en youtube tienen 28 millones de visitas. La exprofesora de párvulos que vive a 70 km de Kiev está actualmente de gira por toda Europa. El mes pasado actuó en el festival Eurosonic, entró en la lista de The Guardian de 'los 50 artistas más prometedores de 2020' y New York Times habla de la 'rapera que arrasa'.

Feminismo y tolerancia son dos de los temas que aborda en sus composiciones, pero no quiere ni oir hablar de política: "No, no me gusta la mierda política. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos problemas políticos en nuestro país y la gente, mi generación, estamos cansados de la política. Todo el día en las noticias, política, política, política. En los periódicos, en las redes sociales, política, política, política. Es tan agotador".

La reconversión de la joven autora no ha sido fácil. Además de tener que abrirse camino en el mercado del rap, copado por hombres, su estilo musical rompe moldes. "Algunas de mis canciones son positivas porque tratan sobre el acoso escolar, o de cuando jóvenes o ancianos temen la mirada de la gente y no es normal, no me gusta".

"Dyki Tantsi" que significa Bailes Salvajes, es su último trabajo.