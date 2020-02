Alejandro Amenábar nos lleva de viaje al 1936 de Miguel de Unamuno

"Mientras dure la guerra", es la última película de Alejandro Amenábar, en la que retrata la figura de Miguel de Unamuno en los días del estallido de la Guerra Civil.

Aménabar reconoce su fascinación por la figura del intelectual vasco, atrapado entre sus propias dudas y contradicciones.

El director de "Abre los ojos", "Los Otros" o "Mar adentro", propone un viaje al año 1936 para revivir el choque entre Unamuno y José Millán-Astray, amigo personal de Franco, jefe de la propaganda y fundador de la legión.

"¡No se cómo se puede hacer una película todos los años! Se que se hace. En mi caso, no suelo tener varios proyectos a la vez. Cuando me centro en un proyecto me sumerjo y me apasiono por ese proyecto y es muy difícil despegarme, y tener la cabeza en otros proyectos."​

Desencantado con la República, Unamuno apoyó la insurrección militar, antes de caer en otra profunda decepción. Ganadora de 5 premios Goya, la cinta protagonizada por Karra Elejalde en el papel de Unamuno la cinta, además de cierto éxito de público y crítica ha despertado mucha polémico por los errores históricos en los que cae.

"Mi formato ideal es dos horas y treinte minutos. Tengo alguno en el cajón, pero lo que me doy cuenta es que hacer cine de otra manera que me gusta a mi, con total libertad, es cada vez más difícil. Es un mundo en el que algunos directores incluso han acabado recurriendo a las plataformas porque por los mecanismos tradicionales no se pueden producir."​

«Venceréis, pero no convenceréis», es la famosa cita atribuida a Unamuno, Millán-Astray le increpó «¡Mueran los intelectuales!» o según las versiones «¡Viva la muerte!».

Tras esta incursión en la Guerra Civil española, Amenábar trabaja ahora en una serie de seis capítulos de la adaptación del cómic ‘El tesoro del Cisne Negro’.