"Los adultos no son tan destructivos como las tolvas porque las tolvas son más gregarias e ingieren gran cantidad de alimento. En un amplio espectro comen cualquier cosa verde a la vista y eso será más destructivo para nuestro medio ambiente", añade.

El papel 'principal' de las langostas maduras es la reproducción. "Ponen millones de huevos, lo que podría causar un desastre mayor si no se gestiona urgentemente", señala Apio.

Las autoridades advierte de que la crisis de la plaga de langostas, que fue reportada por primera vez en Kenia, en diciembre de 2019, aún no ha llegado a su punto álgido.

Gloria Apio, entomóloga que trabaja en el distrito de Amudat, explica que las langostas pueden comer vegetación equivalente a su peso corporal en un solo día y que son más peligrosas en el período comprendido entre tres y cinco semanas que sigue a su eclosión. Esto se conoce como la etapa 'saltamontes', ya que las langostas jóvenes no pueden volar como las adultas.

"Estos insectos estuvieron aquí por última vez en 1948 así que las personas que los vieron tienen más de 80 años. Por ello, nuestros científicos no tienen experiencia práctica. Es lamentable pero como líderes del Gobierno, tratamos de prepararnos", añade Bagiire.

Armados con sulfatadoras cargadas de pesticida, los soldados rocían la mayor parte posible del área. A menudo tienen que trepar a los árboles para alcanzar a las langostas. Hasta el pasado 14 de febrero, no se había llevado a cabo una fumigación aérea. Según fuentes gubernamentales, más de 3 millones de langostas han muerto a causa de las medidas empleadas por las autoridades pero los enjambres continúan.

