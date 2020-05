View this post on Instagram

French GP 2004. In Saturday qualifying Fernando Alonso is in Pole. Here we are about to start our daily briefing with the press. Fernando came in second in the race, but made everyone at Renault proud and happy, as it was the team's home grand prix. • GP di Francia 2004. In qualifica di sabato Fernando Alonso conquista la pole e qui stiamo per iniziare il consueto briefing con la stampa. In gara Fernando arrivo' secondo ma rese tutta la Renault felice e orgogliosa, al GP di casa della squadra.