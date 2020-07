¿Está en marcha la Revolución Verde en Europa? En Francia, Grégory Doucet es el primer candidato verde en ser elegido como alcalde de Lyon, la tercera ciudad más grande de Francia. Pero no es el único: Burdeos, Estrasburgo, Poitiers... todas estas ciudades francesas quedaron en manos de los Verdes en las últimas elecciones. La ola verde llega en medio de una grave crisis económica, mientras que el calentamiento global nunca ha sido tan visible. Ahora depende de los Verdes demostrar que pueden mover las cuerdas a nivel local y quizás también las de Europa.

Nuestro periodista Guillaume Petit entrevistó al nuevo alcalde en los estudios de Euronews, en Lyon.

En pocos años, el medio ambiente ha adquirido una mayor relevancia en el debate mundial, por ejemplo con el acuerdo de París sobre el clima en 2015, y las manifestaciones a favor del clima en todo el mundo en 2019. Ahora el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria mundial. Hemos escuchado reiteradamente que podría ser el momento para ecologizar la economía. Pero, ¿cómo conciliar estos importantes cambios, que llevarán tiempo, con la urgente necesidad de recuperar la economía?

Doucet:la transición verde es una respuesta a la crisis económica actual. Por ejemplo, la inversión en la renovación térmica de los edificios genera empleo local. Significa trabajo para la construcción. Invertir en transportes públicos significa trabajo para las empresas. Es simplemente una cuestión de reorientación de la economía. Muchos líderes empresariales ya están pensando en esta estrategia, ya han incluido la transición verde o desean comprometerse más con ella. Depende de nosotros, como políticos, acompañarlos, escucharlos y oír sus problemas.

Debido a la crisis de la Covid-19, Lyon, como muchas otras ciudades europeas, se enfrenta a una crisis de turismo. Usted aboga por un renacimiento ecológico y sugiere una expansión de los trenes nocturnos, como ha hecho Austria. ¿Será necesario también reducir el tráfico aéreo?

Doucet :por supuesto. Eventualmente esto es lo que sucederá en unas pocas décadas. Volar se convertirá en una excepción. Eso es lo que tenemos que perseguir frente a esta realidad. ¿Qué hacemos hoy? ¿Esperamos 20, 30 años para vernos obligados a hacerlo de repente porque las temperaturas habrán subido tanto que ya no tendremos elección? No, tenemos que empezar a hacerlo ahora. Por eso digo que la reorientación del sector turístico hacia las escalas nacionales y europeas es una prioridad. El objetivo no es prohibir los vuelos a Lyon mañana, por supuesto. El objetivo es reducir gradualmente el número de aviones compartidos y tener una estrategia más centrada en Europa.

Hay otro proyecto que se ha debatido durante años: la línea de alta velocidad Lyon-Turín. Este es un proyecto de 8 mil millones de euros. Usted dijo que esto era un error. ¿No costaría más dinero detenerlo ahora?

Doucet:se trata de hacer grandes elecciones de infraestructura. ¿Decidimos poner los 8 mil millones de euros que mencionó en una infraestructura con el riesgo de que se duplique con otras infraestructuras? Hoy en día se puede ver que en Lyon y en sus alrededores, y aún más en todo el país, no hemos invertido lo suficiente en el transporte de carga. No hemos invertido lo suficiente en trenes. Lo que digo es que este proyecto, esta inversión, nos impedirá invertir donde hay una necesidad real hoy en día. Lo que sostengo es que es una cuestión de prioridades.

La ola verde no es sólo un fenómeno local. Los Verdes tuvieron un auge en las últimas elecciones locales en Reino Unido, en las últimas elecciones europeas en Finlandia, en Alemania, en Francia. Y en Austria, los Verdes incluso se han unido al gobierno. ¿Cree que las grandes ciudades podrán influir en las políticas europeas a largo plazo?

Doucet :eso espero. Hay dos niveles muy importantes que pueden utilizarse para transformar nuestras sociedades: primero la escala local. Las grandes ciudades pueden tomar medidas estando cerca de la población. Y luego está el nivel europeo, punto estratégico. Aquí es donde se está haciendo mucho hoy en día, por lo que necesitamos tener una fuerte presencia en el Parlamento Europeo que ya es el caso. Los Verdes están presentes con un número importante de diputados. Pero necesitamos una red de ciudades. Este es mi deseo. Una red de ciudades europeas que den ejemplo, que pesen sobre las políticas europeas y sobre los responsables nacionales, para allanar el camino. Esto es lo que queremos: abrir debates para convencer a la Unión Europea de que el gasto público debe invertirse en una red ferroviaria europea de alta calidad.

Porque hoy en día los esfuerzos no son suficiente...

Doucet :no y es importante. El tema de los trenes nocturnos lo llevan a cabo los Verdes hoy, pero no tiene suficiente apoyo de las instituciones europeas.

¿No cree que ha habido un punto de inflexión con el "Green Deal" de la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen?

Doucet :aún falta mucho camino para concienciar a los europeos sobre el cambio climático. Tenemos que seguir trabajando. Es importante, como dije hace minutos, el trabajo de los eurodiputados, pero sobre todo esta red de ciudades a las que apuesto. Nos permitiría influir en las políticas europeas. Nos permitiría allanar el camino y decir: "Ya está, estamos listos". Miren lo que estamos haciendo en nuestras ciudades. Ayúdenos a ir más lejos y ayúdenos a estar mejor preparados. Ayúdanos a ser más resistentes, a ser más fuertes frente a las diversas crisis que puedan surgir.

Con esta crisis, hemos visto la dependencia de nuestra industria de otros países. En su programa, usted mencionó una "superdependencia a un sistema globalizado" que daña el medio ambiente. ¿Significa eso que Europa ha ido demasiado lejos, que tenemos que retroceder para asegurarnos de que prevalezca el ámbito local?

Doucet :la cuestión no es ir hacia atrás, sino establecer un nuevo rumbo. El pasado no fue una edad de oro, un período en el que todo era genial. Ese no es el punto. Hoy en día, nuestras economías necesitan estar más ancladas en sus territorios, menos dependientes de los actores económicos del otro lado del planeta. En primer lugar, necesitamos traer de vuelta todos nuestros productos del otro lado del planeta porque implica una industria de transporte masiva y contaminante con carbono. Y sí, por supuesto, hemos visto la dependencia que teníamos de otros países con esta crisis mundial. Tenemos que ser más resistentes a los golpes, para poder soportar diferentes brotes.

Ahora Francia tiene un nuevo primer ministro, un nuevo gobierno que se dice que es de derechas. Estamos a dos años de las próximas elecciones presidenciales... ¿Cree que el medio ambiente es realmente una prioridad para Emmanuel Macron?

Doucet :hemos visto al Presidente hacer discursos sobre eso en varias ocasiones. Hace un par de años dijo: " Hagamos que nuestro planeta sea grandioso de nuevo. Pero eso no es lo que necesitamos hoy. Necesitamos acciones concretas. Hemos tenido promesas y discursos desde 2002. Recuerden el discurso del ex presidente francés Jacques Chirac. Dijo: "La casa se está quemando y estamos mirando hacia otro lado". Fue en 2002. Ahora es el 2020. Han sido dieciocho años de discursos. No es lo que necesitamos. Necesitamos acciones concretas.

Necesitamos invertir en nuestras ciudades. Necesitamos invertir en transporte público y en transportes alternativos verdes. Necesitamos transformar nuestras ciudades, pero también necesitamos transformar nuestro país.