El célebre tenor Juan Diego Flórez ha dirigido el primero de una serie de conciertos muy especiales. Rolex Perpetual Music Concerts tiene como objetivo apoyar a los cantantes y músicos durante este momento tan crítico para el arte.

Se ha llevado a cabo en el lugar de nacimiento de Rossini - la ciudad italiana de Pesaro - y cuenta con la participación de los grandes artistas de la escena internacional y la Orquesta Sinfónica de Rossini.

"Los Perpetual Music Concerts son una iniciativa maravillosa porque ayuda al mundo del arte, especialmente la música clásica. Estoy acostumbrado a conectar con el público y ver el teatro lleno, reaccionando a la ópera, a la actuación, aplaudir después de un aria. Echas de menos esa vibración, esa energía que te da el público", cuenta a Euronews el tenor Juan Diego Flórez.

El tenor Juan Diego Flórez en el escenario Euronews

Cada artista invita al resto de músicos con quienes decidenn el programa de cada velada. La soprano georgiana Nino Machaidze es una de las cantantes elegidas por Flórez.

"Han sido meses y meses en los que no he cantado, he estado en casa. No veo el momento de volver al escenario, de cantar de nuevo con la orquesta, de sentir esa magia que solo podemos sentir los artistas en el escenario", comenta la soprano.

La soprano Nino Machaidze durante la entrevista Euronews

El programa presenta algunos extractos de las óperas más hermosas de Rossini, bajo la batuta del director estadounidense Christopher Franklin.

"Cuando me enviaron el programa estaba muy contento porque a menudo los programas de ópera pueden ser una especie de grandes éxitos. Es verdad que también hay algunos, pero además hay arias serias y románticas de Rossini. Hay un poco de drama y luego hay piezas que tal vez la gente nunca haya escuchado", señala el director.

El tenor Flórez nos cuenta por qué ha elegido este aria: "Elegí el aria 'T'arrendi al misto pianto' porque no es nada conocida. Tiene la cabaletta, la parte rápida, y este es, quizás, el Rossini más extremo que puedes encontrar, con un do de pecho. Es un aria que había grabado, pero que nunca he cantado en directo, así que ¿por qué no?".

Como parte de la serie de conciertos se celebrarán dos más en septiembre, en Berlín y París. Un evento que inicialmente iba a celebrarse a puerta cerrada, pero que a petición de los teatros reunirá a poco más de 100 invitados y nunca más de 150, además de retransmitirse en streaming de manera gratuita.