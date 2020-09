Yassine El Ghild es uno de los fundadores del primer partido político en Italia que representa a la segunda generación de inmigrantes. Un partido que será lanzado este viernes. Son partidarios de una legislación que conceda la ciudadanía italiana a los niños nacidos de padres extranjeros, quieren que todos tengan acceso a los derechos básicos y están presionando para que haya más representación política en las instituciones locales.

Yassine El Ghild, fundador del partido 'Futuro e´'hora" y destaca: "Estamos hartos de tener que delegar en otras personas las cuestiones que nos conciernen porque cuando se trata de la migración, la inclusión social..., sólo aquellos que han pasado por experiencias similares deben opinar al respecto"

Yassine no está solo. Con él hay otras personas con una historia similar, como Khadim. Se convirtió en abogado después de mudarse de Senegal a Italia. "Creemos que cualquiera que nazca aquí de padres que sean inmigrantes regulares, debería tener el derecho de obtener la ciudadanía italiana", apunta Khadim Dieng. "Italia debería seguir siendo un país acogedor en el que cualquiera pueda cumplir su sueño. Para mí Italia era como " el sueño americano". Me gustaría que fuera igual para todas las personas que llegan aquí hoy", añade.

Muchos como Sidy saben lo que se siente al no obtener la ciudadanía completa. "No estoy seguro de poder convertirme en ciudadano italiano antes de graduarme en la universidad. Esto me impediría trabajar para las instituciones públicas, que es en realidad mi sueño", señala el estudiante.

Cada miembro de su grupo tiene una tarea. Fiorella es profesora e investigadora. Está interesada en los temas educativos. A pesar de haber nacido aquí, y de tener una carrera consolidada, no se siente plenamente integrada en la sociedad.

Fiorella Ekwueme, maestra destaca: "Me gustaría ser respetada sin importar quién soy hoy o lo que he logrado en la vida. Si camino por la calle no quiero que se me acerque un hombre con la idea de que soy una prostituta"

Algunas de las personas que conocimos en la calle están a favor del proyecto de Yassine, otras están en contra.

"Si nacieron aquí, van a la escuela con nuestros hijos, son los amigos de nuestros hijos ''blancos'', pasan tiempo juntos, no veo por qué no deberían tener derecho a la ciudadanía completa...". ¡No lo entiendo! , exclama una de ellas. "Los inmigrantes no están arraigados aquí, no comparten la misma cultura que nuestro país, por lo que no deberían participar en ninguna elección aquí", defiende otra.

El plan es comenzar con las elecciones locales y luego convertirse en un movimiento nacional. Se ha estimado que los inmigrantes regulares contribuyen al PIB del país en un 9%. Por ello, el objetivo final de este nuevo partido es permitir que estas personas voten y elijan a sus propios representantes dentro de las instituciones del país.