Italia se resigna a una Navidad a medio gas

Va a ser una Navidad sin duda inusual la de este año, por primera vez estas fiestas serán con distancia social.

Los negocios están pagando el precio más alto. La hostelería y comercio minorista, que sufre las consecuencias de meses de restricciones, recibirá, en total 64,5 millones de euros del Estado para cubrir pérdidas.

Pero el paquete de ayuda no será suficiente: "Hemos tenido que tirar comida que habíamos comprado ya para Navidad y Año Nuevo. Y además hemos tenido que cancelar unas 80 reservas para todo el periodo", explica a Euronews Pasquale Bombardieri, gerente de un restaurante romano.

Roma, junto con Florencia y Venecia, dependen mucho de los turistas extranjeros. Se estima que en 2020 la capital italiana perdió el 55% de sus visitantes internacionales.

No hay ánimo para comprar

La gente no está de humor para comprar muchos regalos este año. Algunos dicen que no hay nada que celebrar. Parece que no solamente tiene que ver con las última restricciones. Sus pensamientos están con las víctimas de la covid-19.

"No quiero comprar mucho este año porque estoy muy triste por la pérdida de mi cuñado, que murió de Covid. Trabajaba como médico y murió mientras por cumplir con su deber. He venido [a comprar] para distraerme un poco. Pero para mi no es Navidad porque mi cuñado murió, pero también porque otros muchos han perdido la vida", explicaba a Euronews una señora en el centro de Roma.

Pero unos pocos siguen disfrutando de la experiencia: "Como no he salido mucho, no he ido de vacaciones en verano y dado que no podemos salir de casa durante el fin de semana he ahorrado un poco de dinero, me puedo comprar algo para mi", decía otra joven.

Y dado que el año dominado por la covid llega a su fin, muchos italianos esperan que unas festividades de perfil bajo sean un sacrificio breve que allanará el camino para un mejor 2021.