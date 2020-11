Segunda oportunidad, organización al socorro de empresas en crisis

Cuando una empresa se mete en serios problemas, el impacto no es solo financiero, también puede tener un gran costo personal para el propietario.

En el programa Business Planet les mostramos cómo recuperar los negocios cuando las cosas vienen torcidas y todo sale mal. Algo que parece especialmente oportuno en estos momentos, cuando tantas buenas empresas luchan contra la pandemia. En la Bretaña francesa nos hemos acercado al dueño de una panadería para ver cómo, con un poco de ayuda, se recuperó después de que se hundiera su primer negocio.

Para las empresas atropelladas por la pandemia, la historia de Ollivier Christien es una prueba de que siempre es posible recuperarse.Lleva una panadería junto a su mujer en las afueras de Saint Malo.

En 2016, Ollivier se vio obligado a cerrar su panadería en París después de una querella con un socio. Se puso en contacto con Second Souffle, una asociación nacional que ayuda a emprendedores en dificultades.

"Recurrí a Second Souffle Por una mezcla de circunstancias. Tenía una empresa con dificultades en París y el ayuntamiento me recomendó que me pusiera en contacto con Second Souffle, para que mediara con los bancos, Hacienda y el estado, y hacer las cosas menos estresantes justo cuando a una empresa no le va muy bien.

Fue muy importante; estaba en un punto en el que necesariamente tenía que cerrar mi empresa antes que cualquier otra cosa. Había perdido contacto con mi primer contable, por lo que Second Souffle me aconsejó otras empresas de contabilidad para recuperarme y poner en pie otra empresa".

Second Souffle –Segunda Oportunidad- forma parte del Portail du Rebond, una red de seis asociaciones en Francia.

Por su presencia en primera línea, el Portail du Rebond es el ganador este año del Gran Premio del Jurado de los Premios Europeos de Promoción Empresarial.

Desde 2006, el premio ha ayudado a crear miles de nuevas empresas y puestos de trabajo.

Portail du Rebond ofrece una gama de servicios, incluido el asesoramiento sobre cómo evitar la quiebra; prevención del suicidio y qué hacer después del cierre. ¿Qué otros servicios ofrece Second Souffle?

Su responsables, Philippe Le Meur, explica que “Además del asesoramiento contable, la asociación acompaña a sus emprendedores para hacerse una idea del estado tanto de la empresa como del propio emprendedor. La idea es permitir que el empresario se recupere con un nuevo proyecto o trabajo”.

La opinión del experto

Philippe Le Meur está al frente de Second Souffle Oelsner, Natalia

Philippe Le Meur es el secretario general de Second Souffle. Business Planet habló con él para averiguar cómo la asociación ayuda a los emprendedores con dificultades.

- ¿Qué es exactamente el Second Souffle y cómo ayuda a los emprendedores en dificultades?

Second Souffle es una asociación que tiene como misión apoyar a todos los emprendedores que intentan recuperarse o que se encuentran en dificultades, tengan o no empresa. No hay criterio ni límite de tiempo para ello. Cada emprendedor en dificultad tiene un mentor que lo oriente durante este proceso para recuperarse, siguiendo nuestro método 1-2-3: bienvenida, apoyo y recuperación.

- ¿Cómo Second Souffle complementa y coordina el apoyo con la red Portail du Rebond?

Cada asociación dentro del Portail du Rebondtiene sus propias especialidades: en función de las necesidades del emprendedor con dificultades, será redirigido a la asociación que mejor responda a su solicitud inicial: en particular, apoyo psicológico, ayuda con algunos de los dificultades encontradas por el empresario y la posibilidad de recuperarse en el negocio o encontrar empleo.

- Muchas empresas en Francia están pasando apuros en este momento. ¿Cómo está adaptando Second Souffle su apoyo para ayudar a las empresas afectadas por la pandemia?

La actual crisis sanitaria y los sucesivos bloqueos no harán más que empeorar la situación. Se prevé un resurgimiento de las liquidaciones a partir del primer trimestre de 2021. Por ello, para prepararse para este repunte de emprendedores en crisis, Second Souffle ha organizado una formación para voluntarios en un mensualmente hasta finales de junio de 2021.

Hechos y datos

• Los Premios Europeos a la Promoción Empresarial distinguen a las organizaciones o proyectos en Europa que promueven el espíritu empresarial y las pequeñas empresas a nivel nacional, regional y local.

• Desde 2006, más de 4.440 proyectos se han presentado a los premios y juntos han apoyado la creación de miles de nuevas empresas.

• Desde 2013, Portail du Rebond ha ayudado a 15.000 emprendedores en dificultades.

• Juntas, las seis asociaciones de Portail Du Rebond están presentes en más de 70 ciudades de Francia.