Bruselas no reconoce el resultado de las elecciones en Venezuela

Josep Borrell ha añadido un toque de decepción personal al comunicado en el que la Unión Europea no reconoce los resultados de las elecciones en Venezuela. Al término de un Consejo de Ministro de Exteriores de la Unión celebrado en Bruselas, el jefe de la diplomacia europea ha afirmado:

"Nadie ha estado trabajando tanto como yo para intentar que estas elecciones fueran inclusivas y tuvieran las condiciones para que la oposición participase y la Unión Europea reconociera el resultado. Creo que he hecho mucho, bueno, no he conseguido mucho. Pero trabajé mucho en ello. Por eso lo lamento aún más, lamento mucho esa situación. La Unión Europea, los ministros de Exteriores están unánimemente de acuerdo en una declaración que dice que esta elección no cumplió con las normas internacionales mínimas para un proceso creíble, no se movilizó a la gente para que participara, no las consideramos inclusivas ni transparentes, y la Unión Europea no puede reconocer su resultado. Esta es la decisión unánime de los Estados miembros reunidos en este Consejo de asuntos exteriores.

Borrell ha añadido que la fecha importante para la UE es el próximo 5 de enero, cuando la nueva Asamblea, que Bruselas no reconoce, vuelva a estar dominada por el chavismo.