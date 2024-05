Las elecciones europeas se celebrarán el 9 de junio y, si bien se espera una mayor participación que años anteriores. Sin embargo, los españoles no terminan de implicarse en estos comicios tanto como en los nacionales. Las claves, en este reportaje.

Expertos en Derecho Internacional consideran "importantísimo" participar en las próximas elecciones europeas. Concepción Escobar Hernández es catedrática en Derecho Comunitario en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y asegura que las instituciones europeas "van más allá de lo que la gente habitualmente piensa".

Según los últimos sondeos, como el que ha elaborado por Ipsos en exclusiva para 'Euronews', la derecha y la extrema derecha saldrán reforzadas de los próximos comicios. La propia Ursula von der Leyen, conocedora de esto, no se cierra a un posible pacto con los grupos más conservadores. Giorgia Meloni se erige como una de las posibles mujeres fuertes en Bruselas durante la próxima legislatura.

Escobar asegura que la proliferación de partidos ultraderechistas en el continente necesita de una mayor movilización del electorado proeuropeo, pues estos grupos, en su mayoría, "son euroescépticos o profundamente nacionalistas y por tanto pretenden disminuir el papel que le corresponde a la Unión Europea".

El Parlamento Europeo está cada día más vinculado a la realidad social, por tanto es fundamental ir a votar Carlos Molina del Pozo Catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Alcalá

Pero el electorado nunca se va a movilizar si desconoce las razones por las que debería salir de su casa para introducir la papeleta en las urnas. El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá, Carlos Molina del Pozo, explica que "el Parlamento Europeo está cada día más vinculado a la realidad social, por tanto es fundamental ir a votar".

En declaraciones a 'Euronews', Del Pozo es contundente: "Luego no nos podemos quejar de que se hacen determinadas cosas sin saber dónde" e incide en que lo decidido por los eurodiputados afecta directamente a los ciudadanos del continente. "Ahora podemos hacer llamadas entre los diferentes países europeos sin coste adicional porque el 'roaming' se aprobó en el Europarlamento, por ejemplo".

Cartel electoral en Bruselas. Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Es un ejemplo de lo mucho que afecta la actividad de esta institución y cómo puede mejorar nuestras vidas. "Los beneficios que nos aporta el Parlamento Europeo son muchísimos y por tanto hay que ir a votar. Si no votamos, luego no nos podemos quejar si se hacen cosas que no nos gustan", concluye el también autor del libro 'Derecho de la Unión Europea'.

Él y Concepción son dos de los mayores conocedores de la legislación comunitaria y del papel que juegan las instituciones de Bruselas. Lamentan que algunos políticos no utilicen la campaña de estos comicios para abordar los verdaderos problemas del continente y, por el contrario, mantengan discursos en clave nacional. Creen que eso puede ser parte de la alta abstención que ha habido en anteriores convocatorias.

¿Qué responsabilidad tienen los políticos?

"Empiezan a pelearse sobre temas españoles y no se dedican a hablar de los problemas tan gordos que tiene la Unión Europea, como el hecho de tener una guerra en nuestras fronteras, la guerra de Gaza, el Pacto Verde, los acuerdos que no llegan con algunos países... Hay que llamar la atención de los políticos porque ahora toca hablar de Europa".

Pero es normal que muchas personas no le den importancia a estos comicios si desconocen qué función tiene cada una de las instituciones. "El Parlamento Europeo es clave y va mucho más allá de lo que la gente piensa", dice Escobar Hernández. "El 'roaming' existe porque lo aprobó el Parlamento Europeo", dice Molina del Pozo, incidiendo en "los beneficios tan enormes que nos reportan las disposiciones y los acuerdos que se adoptan en el Parlamento Europeo".

La Comisión Europea, añade, "es, salvando las distancias, como el Gobierno de la Unión, es el órgano que ejecuta todas las políticas comunitarias y participa también en el proceso legislativo. Ell Consejo Europeo es donde se reúnen los distintos ministros por materias para tomar decisiones a nivel europeo, tiene poder decisorio y funciona junto con el Parlamento".

Pese a la trascendencia indiscutible de las desiciones que se adoptan en estos organismos, existe desapego hacia las elecciones comunitarias porque todo lo europeo "lo vemos como algo lejano", asegura la catedrática, aclarando que "es una falsa percepción, porque en el momento actual el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión tienen un poder enorme que influye en infinidad de cuestiones de nuestro día a día".