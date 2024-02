Por Euronews

En vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo, 'Euronews' explica las funciones de las diferentes ramas de la Unión Europea. ¿Qué hace el Parlamento Europeo?

Los votantes de toda la Unión Europea se preparan para acudir a las urnas a principios de junio para las elecciones al Parlamento Europeo de 2024. A menudo se aduce la complejidad del funcionamiento de Bruselas como motivo de la baja participación en estas elecciones. Así que vamos a intentar explicar el papel de algunas de las instituciones clave como el Parlamento Europeo.

¿Qué es el Parlamento Europeo?

El Parlamento Europeo es la única institución de la Unión Europea elegida directamente por sus ciudadanos, cuya primera votación se celebró en 1979. El Parlamento es el centro del debate sobre las cuestiones que afectan a los 27 Estados miembros y a sus ciudadanos, y tiene responsabilidades legislativas, de supervisión y presupuestarias.

Tiene sedes tanto en Bruselas como en Estrasburgo, y los eurodiputados se desplazan de una a otra. Sus oficinas administrativas se encuentran en Luxemburgo.

Actualmente tiene 705 eurodiputados, pero en estas elecciones pasa a tener 720. Los comicios cuentan con el segundo electorado más numeroso del mundo -448 millones de ciudadanos de la UE-, después del Parlamento de la India.

La edad mínima para votar en las elecciones europeas, que se celebran cada cinco años, la establece la legislación nacional de cada uno de los Estados miembros. La edad mínima para votar es de 18 años en todos, salvo en Grecia, donde es de 17 años, y Bélgica, Austria, Malta y Alemania, donde es de 16 años. El voto es obligatorio en Bélgica, Bulgaria, Luxemburgo y Grecia. El día exacto de las elecciones también lo fija cada Estado miembro.

Hasta 2019, la participación electoral en las elecciones había caído desde su creación y había sido inferior al 50% durante los 20 años anteriores. En 2019, la participación electoral aumentó hasta el 50,66%.

¿Cuántos eurodiputados tiene cada país?

El número de eurodiputados de cada Estado miembro es proporcional a su población, pero ningún país puede tener menos de seis ni más de 96 eurodiputados.

En septiembre de 2023, los eurodiputados aprobaron la decisión del Consejo Europeo de aumentar en 15 el número de escaños del Parlamento Europeo, hasta 720, para la legislatura 2024-2029. La propuesta del Consejo se basaba en un informe del Parlamento que recomendaba 11 escaños adicionales.

Los eurodiputados se eligen mediante sistemas electorales nacionales, pero éstos respetan disposiciones comunes establecidas por la legislación de la UE como la representación proporcional, que garantiza que si, por ejemplo, un partido obtiene el 20% de los votos, también obtendrá aproximadamente el 20% de los escaños, de modo que todos los partidos políticos tienen la oportunidad de enviar representantes al Parlamento independientemente de su tamaño.

El Parlamento utiliza las 24 lenguas oficiales de la UE en sus actividades cotidianas y todas tienen el mismo estatus**: todos los documentos se publican en todas las lenguas** y los eurodiputados tienen derecho a hablar y trabajar en su propia lengua, siempre que así esté previsto.

¿Qué hace el Parlamento Europeo?

El Parlamento Europeo es el brazo legislativo de la Unión Europea y representa a sus ciudadanos. También tiene responsabilidades de supervisión y presupuestarias. Comparte competencias presupuestarias y legislativas con el Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos de los Estados miembros de la UE. También desempeña un papel clave en la elección del Presidente de la Comisión Europea y tiene poder para destituir a la Comisión.

En la actualidad, el Parlamento se reúne en siete grupos políticos, organizados por afiliación y no por nacionalidad. En cada grupo debe estar representada al menos una cuarta parte de los Estados miembros y se necesitan 23 miembros para formar un grupo. Los diputados también pueden ser miembros no inscritos, que no forman parte de ningún grupo.

En su función legislativa, el Parlamento aprueba (junto con el Consejo de la UE) las leyes propuestas por la Comisión Europea. También pide a la Comisión que proponga legislación.

En el Parlamento hay 20 comisiones, que se ocupan de ámbitos políticos como la seguridad y la defensa, los derechos humanos, el comercio internacional y los asuntos constitucionales, y examinan las propuestas legislativas. Los diputados pueden proponer enmiendas o el rechazo de un proyecto de ley. Las sesiones plenarias, en las que los eurodiputados se reúnen en la cámara para votar las propuestas legislativas, se celebran cuatro días al mes en Estrasburgo.

El Parlamento también controla los procesos democráticos de todas las instituciones de la UE, así como los informes de la Comisión, incluido el presupuesto, cuya aprobación le corresponde.

¿Quién está al mando?

El Presidente del Parlamento preside sus debates y actividades, velando por el cumplimiento del reglamento interno, y lo representa tanto en la UE como a nivel internacional.

Su firma es necesaria para promulgar las leyes de la UE y el presupuesto, y asiste a las reuniones del Consejo Europeo y expone el punto de vista del Parlamento en relación con el orden del día.

El Presidente tiene un mandato de dos años y medio, la mitad de la duración del Parlamento, que suele dividirse entre los dos partidos políticos mayoritarios.

La actual Presidenta del Parlamento es la maltesa Roberta Metsola, miembro del Partido Popular Europeo (PPE), proeuropeo y de centroderecha.

¿Cuál es el trabajo de un eurodiputado?

Los eurodiputados son los representantes electos de una zona geográfica dentro de cada Estado miembro, y de sus intereses.

Escuchan las preocupaciones locales y nacionales de particulares, grupos y empresas; interrogan y ejercen presión sobre la Comisión Europea y el Consejo de Ministros en su nombre, y debaten y votan las propuestas legislativas que les afectan.

Algunos ejemplos de legislación que pueden votar los eurodiputados son los derechos de los trabajadores, las tarifas de itinerancia de los teléfonos móviles, la salud y la seguridad y el uso de pesticidas.

La edad mínima para presentarse como candidato la fija el gobierno nacional de cada Estado miembro y oscila entre los 18 años de Francia y Alemania y los 25 de Grecia e Italia.

¿Cuánto cobra un eurodiputado?

El salario es el mismo para todos los eurodiputados y a partir de julio de 2023 será de 10.075,18 euros brutos al mes, que se pagan con cargo al presupuesto del Parlamento. Los eurodiputados pagan los impuestos y cotizaciones a la seguridad social de la UE, tras lo cual el salario es de 7.853,89 euros netos. La mayoría de los países del bloque obligan a los eurodiputados a pagar un impuesto nacional adicional, por lo que su salario final puede variar de un país a otro.

Además, tienen derecho a prebendas como dietas para gastos generales, paracaídas dorado, gastos de viaje, dietas diarias, presupuesto para personal, servicio de coche, pensión y gastos médicos.

