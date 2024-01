Dentro de unos meses, en junio, será el momento de votar y elegir a los representantes en el Parlamento Europeo. ¿Se sienten implicados los jóvenes votantes en este proceso democrático?

PUBLICIDAD

Dentro de unos meses, en junio, les espera a los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea una nueva etapa crucial: votar y elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo. En las últimas elecciones de 2019, se produjo un aumento significativo del 50% en la participación de los jóvenes en comparación con las elecciones de 2014.

Los resultados de las elecciones europeas de 2019 muestran que el aumento de la participación, que se situó en el 50,6% para el conjunto de la UE y en el 61% en el caso de España, se debe, sobre todo, a los jóvenes, según el Parlamento Europeo.

En concreto, la participación de los menores de 25 años aumentó en toda la UE en 14 puntos porcentuales, mientras el porcentaje de ciudadanos europeos que acudió a votar en las elecciones europeas de 2019 es el más alto registrado desde 1994. España, con el 61%, es uno de los países en que más subió la participación (17 puntos), junto a Polonia, Rumanía, Austria, Hungría y Alemania.

Sin embargo, la situación fue ligeramente diferente en Francia, donde los jóvenes de entre 18 y 39 años parecen haberse abstenido más que sus homólogos europeos. La participación electoral en este grupo de edad fluctuó entre el 32% y el 37% en Francia, por debajo de los niveles registrados en otros países de la UE como Dinamarca, Alemania y Bélgica, donde entre el 60% y el 90% de los votantes jóvenes acudieron a votar.

¿Se sienten los jóvenes implicados?

Hemos hablado con algunos de ellos. Y los resultados hablan por sí solos. "No creo que vaya a votar, porque ni siquiera sabía cuándo era. Y no me han interesado demasiado los candidatos ni los partidos", explica una joven a Euronews.

No creo que los jóvenes franceses estén especialmente bien informados sobre las cuestiones europeas Laure Niclot Presidenta de la organización Jóvenes Europeos

"Acabo de cumplir 18 años y no sé mucho cómo funcionan las cosas, así que está claro que hay que hacer más para informarnos", comenta otro joven.

"Tengo 19 años, pronto cumpliré 20 años, y la verdad es que nunca he oído nada al respecto. Lo único que sabes es que hay elecciones, pero en realidad no sabes nada", añadió una chica.

Las organizaciones se movilizan

Ante esta falta de interés, el movimiento Jóvenes Europeos - Francia se ha movilizado. La organización organizó recientemente una simulación del Parlamento Europeo. El 20 de enero, en París, estudiantes de secundaria y jóvenes de varias ciudades francesas tuvieron la oportunidad de meterse en la piel de diputados europeos.

Esta iniciativa forma parte del proyecto MEET, financiado por la Comisión Europea, cuyo objetivo es fomentar debates en diversas partes de Europa para estimular la participación cívica de los jóvenes.

"No creo que los jóvenes franceses estén especialmente bien informados sobre las cuestiones europeas y el funcionamiento del Parlamento Europeo", afirma Laure Niclot, presidenta de Jóvenes Europeos.

"Creo que el último Eurobarómetro mostraba que sólo el 14% de los franceses conocía la fecha de las elecciones europeas. Así que es un verdadero reto para nosotros ser capaces de movilizarlos, de sensibilizarlos y de proporcionarles información sobre estos temas", añadió.

Educación y diálogo

"Creo que proyectos como el de hoy, organizado por Jóvenes Europeos, nos permiten entablar un diálogo con los jóvenes y ayudarles a comprender, en términos prácticos, cómo funciona la Unión Europea", explica Jessica Larsson, jefa adjunta de la representación de la Comisión Europea en Francia.

Es importante votar con conocimiento de causa Jessica Larsson Jefa adjunta de la representación de la Comisión Europea en Francia

"Creo que esta educación es muy importante para entender que Europa es una democracia y que también es una democracia participativa, como vimos con la Conferencia sobre el Futuro de Europa, cuyo objetivo es movilizar y escuchar las expectativas de los ciudadanos europeos", añadió.

El papel de la UE

"Es importante votar con conocimiento de causa. Para eso están las páginas web de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. También están nuestras representaciones europeas en Francia. También tenemos un sitio web. También estamos presentes en las redes sociales", explica Jessica Larsson.

"Así que hay realmente mucho acceso a la información y es extremadamente importante informarse y hacer preguntas y buscar respuestas y quizás buscar eventos como el de hoy para hacerlo no sólo virtualmente". Para encontrar otras iniciativas participativas, Jessica Larsson invita a los jóvenes a consultar la plataforma ensemble.eu.