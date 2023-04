Los retos de Europa: baja natalidad, brecha laboral de género y la transición verde

Nuestro mundo está ahora habitado por 8 000 millones de personas. Esto significa para nosotros enormes oportunidades, pero también retos considerables.

Para hablar de ello, conversamos con la directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Natalia Kanem, y la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, Dubravka Suica.

El organismo de la ONU acaba de publicar el Informe sobre el Estado de la Población Mundial. India ha superado a China como país con mayor población y seguirá creciendo con rapidez.

Pregunta. Isabel da Silva, Euronews. Me gustaría preguntarle, señora Kanem, ¿cuáles son las otras conclusiones que le gustaría destacar?

Respuesta. Natalia Kanem, directora ejecutiva del Fondo de Población de la ONU. Diré dos cosas. Una es que la población mundial se está reordenando. Vivimos en una época de gran diversidad. Algunos países tienen una media de edad de 50 años, otros una media de 15 años. Pero lo que realmente quiero decir es que en todas partes parecen sonar estas alarmas. La población mundial es demasiado grande o demasiado pequeña. Las mujeres tomarán sus propias decisiones y debemos apoyarlas en lo que respecta a la reproducción.

La directora ejecutiva del Fondo de Población de la ONU, Natalia Kanem, y la vicepresidenta de la CE para la Democracia y los Derechos Humanos, Dubravka Suica. Euronews.

Pregunta. Señora vicepresidenta, la Unión Europea solo cuenta con el 6 % de la población mundial y se enfrenta a una tendencia a la baja, lo que tendrá enormes repercusiones en términos de financiación de la seguridad social y del sistema de pensiones. Teniendo en cuenta que la población francesa reacciona tan contrariamente a las reformas en estos ámbitos, ¿cuáles son las soluciones?

Respuesta. Dubravka Suica, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. Hay diferentes maneras de encontrar una solución, como bien has dicho. La primera es que queremos utilizar nuestra política de cohesión de la mejor manera posible, para crear un entorno en el que las familias puedan prosperar. Luego, tengo que mencionar la inteligencia artificial y la robótica, que es muy importante y a veces puede sustituir a los humanos. Pero no digo que sea la única solución. Y la tercera es la gestión de la migración legal.

Pregunta. ¿Cómo integrar a los inmigrantes de forma positiva para ellos y para nuestras sociedades?

Respuesta. Dubravka Suica. Creo que la solidaridad es de suma importancia y tenemos que empujar por ella. Y creo que Europa se basa en la solidaridad. Por tanto, tenemos que hacer más en este sentido, prepararlos para que se integren mejor cuando lleguen, ya sea aprendiendo idiomas o diferentes habilidades. Recualificación, aumento de las cualificaciones. Ya saben que estamos en el Año Europeo de las Capacidades y que para las dos transiciones, la digital y la ecológica, hay nuevos empleos y es muy importante contar con personas cualificadas para los nuevos empleos, para los nuevos empleos ecológicos. Así que esto es algo que debe hacerse con antelación antes de que lleguen a nuestros Estados miembros.

The Global Conversation. Euronews.

Pregunta. ¿Cómo explicar esta ansiedad por el hecho de que ahora seamos 8.000 millones en el mundo?

Respuesta. Natalia Kanem. La dinámica poblacional del momento es un mundo de gran movimiento. Y cuando observamos la dinámica de lo que crea ese movimiento, vemos que hay un eje de conflicto y gente que siente que su microcosmos es inseguro. Ahora el clima es otro empuje para que la gente se vaya de donde está y busque una vida mejor en otro lugar.

Así que tenemos que buscar soluciones climáticas, y también poner la paz en el centro. El otro aspecto es que es la primera vez en la historia de la humanidad que hay tanta divergencia. De hecho, dos tercios de nosotros vivimos en lugares donde la población disminuirá de cara al año 2050. Pero todavía hay un tercio de nosotros en lugares donde la población crece muy rápidamente. Hay muchas mujeres en países en desarrollo que aún no pueden acceder a la anticoncepción.

Pregunta. Las mujeres europeas se enfrentan, obviamente, a retos diferentes. Pero sigue habiendo cierta discriminación en términos de acceso al mercado laboral, en términos salariales. También constituyen, yo diría, el 90 % de la mano de obra de la sanidad y la asistencia social. Cuando hablamos de capacitación de la mujer y respeto de sus derechos, ¿qué es lo que falta?

Respuesta. Dubravka Suica. La cuestión de género es un gran problema en la Unión Europea y tenemos que abordarlo. Ocho millones de mujeres europeas no trabajan en absoluto, aunque tengan sus carreras, tengan su formación profesional pero no pueden trabajar porque no pueden permitirse un asilo o una guardería, ya sea para sus padres o para sus hijos.

Así que nos faltan 8 millones de mujeres europeas en nuestro mercado laboral por este motivo. Tenemos que ocuparnos de la infraestructura, tenemos que ocuparnos de la profesión de cuidador, que, debo decir, debería ser mejor respetada, debería estar mejor pagada, porque esta profesión está infravalorada y tenemos que ocuparnos de ello.

Dos tercios de nosotros vivimos en lugares donde la población disminuirá de cara al año 2050. Natalia Kanem. Directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Pregunta. Pero yo diría que, tal vez, otros grupos también siguen siendo pasados por alto. Diría que las personas con discapacidad y las personas con otros problemas. Incluso entre las personas mayores que todavía quieren ser activas en el trabajo, les resulta difícil encontrar un trabajo o ser capaces de contribuir. ¿Tiene que haber también un cambio de mentalidad?

Respuesta. Natalia Kanem. Exactamente. Y esa es la cuestión de los 8 000 millones y las infinitas posibilidades. Si hacemos las preguntas adecuadas, la imaginación nos llevará a soluciones viables. Y poner los deseos de la gente, lo que quieren en el centro, ya que debe ser parte de esta ecuación. También creo que estamos en una época de grandes cambios tecnológicos.

Es un momento de grandes posibilidades para poder utilizar nuevas metodologías que tenemos que inventarlas. Como has dicho, ¿cómo puede una persona mayor, que puede aún contribuir activamente, estar en una situación donde las estructuras se presten para sus talentos y sus capacidades? Pero, sobre todo, creo que es muy importante tener en cuenta el deseo de la generación joven de dar prioridad al planeta, de conectar todos esos puntos entre los 'Objetivos de Desarrollo Sostenible' (ONU), el planeta y el futuro. Esto significa que tenemos que planificar de forma más inteligente y hacernos mejores preguntas.

Ocho millones de mujeres europeas no trabajan en absoluto, aunque tengan sus carreras, tengan su formación profesional. Dubravka Suica. Vicepresidenta de la Comisión Europea para la Democracia y los Derechos Humanos.

Pregunta. Mi última pregunta es: ¿será esta visión también una solución para las regiones social y económicamente desfavorecidas de Europa? Hay mucho dinamismo en las zonas urbanas, pero muchas zonas rurales de numerosos países de la Unión Europea están muy empobrecidas en todos los sentidos.

Respuesta. Dubravka Suica. Esto es algo que nuestra presidenta Ursula von der Leyen quería incluir en los tratados: Solidaridad intergeneracional porque creemos que es importante. Sin ella, nuestras sociedades no serán justas, no serán iguales. Cuando hablamos de lo rural frente a lo urbano, es un gran problema.

El 80 % de Europa está cubierto geográficamente por zonas rurales y sólo un tercio de nuestra población vive allí, lo que significa que hay un enorme potencial en los pueblos del campo, en las zonas rurales. Se está intentando invertir y cubrir las zonas rurales con 5G, con banda ancha, Internet.

Sin Internet de banda ancha no puedes imaginar futuros puestos de trabajo. Y esta es la razón por la que las competencias digitales son muy importantes hoy en día. Por eso promovemos el aprendizaje permanente, para que las personas mayores sean capaces de hacer frente a las nuevas tecnologías y a los nuevos estilos de vida.