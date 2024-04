Ursula von der Leyen ha dado su más firme indicación hasta ahora de que estaría dispuesta a trabajar con el partido de extrema derecha de Giorgia Meloni tras las próximas elecciones al Parlamento Europeo.

La propuesta, que se había insinuado anteriormente, se ofreció a todos para que la escucharan durante el primer debate entre los principales candidatos el lunes por la noche.

Conservadores y reformistas más que euroescépticos

A Von der Leyen, presidenta en funciones de la Comisión Europea y candidata indiscutible a un segundo mandato, se le preguntó si cooperaría con el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos una vez que se formara el nuevo Parlamento.

El ECR abarca a fuerzas euroescépticas y de extrema derecha, como Hermanos de Italia (Italia), Ley y Justicia (Polonia), Vox (España), Nueva Alianza Flamenca (Bélgica), Partido Democrático Cívico (República Checa), Demócratas de Suecia (Suecia) y Partido Finlandés (Finlandia). ¡Reconquista! , el movimiento del controvertido líder francés Éric Zemmour, se unió a principios de este año.

Conservar el Estado de derecho

"¿Qué opinas del ECR?" preguntó Bas Eickhout, el representante de los Verdes. "¡Es hora de que quede claro que no va a cooperar con la ECR!, dijo. ,

"En primer lugar, es el Parlamento Europeo el que tiene que encontrar mayorías", respondió Von der Leyen. Luego dio una explicación fuera de tema sobre por qué el Estado de derecho era importante para su familia política, el Partido Popular Europeo, de centro-derecha, lo que llevó a la moderadora a intervenir y repetir la pregunta de Eickhout.

"Depende en gran medida de la composición del Parlamento y de quién pertenezca a qué grupo", afirmó. "¡¿Qué?!" intervino Eickhout.

A su lado, Nicolas Schmit, candidato socialista y actual comisario de Empleo y Derechos Sociales, se lanzó rápidamente a la lucha para conseguir los puntos que tanto necesitaba tras una actuación decepcionante.

"Me sorprendió un poco su respuesta, diciendo que depende de la composición del Parlamento Europeo", dijo Schmit a Von der Leyen, quien, técnicamente hablando, es su jefa.

Principios o conveniencias: la lucha por la mayoría

"Los valores y los derechos no pueden dividirse según algunos acuerdos políticos. O podemos hablar con la extrema derecha, porque la necesitamos, o decir claramente que no hay acuerdo posible porque no respetan los derechos fundamentales por los que nuestra Comisión ha luchado», añadió.

El intercambio de opiniones se convirtió inmediatamente en el momento perfecto de la noche, ya que puso en aprietos a Von der Leyen, una oradora elocuente y bien preparada.

A modo de comparación, la incomodidad solo empeoró: el presidente, unos minutos antes de las idas y venidas del ECR, había lanzado una mordaz reprimenda contra Anders Vistisen, el representante del partido ultraderechista Identidad y Democracia, que está plagado de acusaciones de influencia rusa y china y que ha expresado en repetidas ocasiones y sin el menor pudorpuntos de conversación favorables al Kremlin.

Intentan destruir la Unión Europea desde dentro mediante la desinformación y la polarización Ursula von der Leyen Presidenta de la Comisión Europea

"No debemos distraernos del verdadero problema. Y estos son los representantes de Putin, que intentan destruir la Unión Europea desde dentro mediante la desinformación y la polarización. Y esta noche vemos un ejemplo aquí", dijo Von der Leyen sobre Vistisen.

"Quiero ser muy clara. ¡No permitiremos que destruyas la Unión Europea! ¡Somos más fuertes que vosotros y lucharemos contra vuestra injerencia por todos los medios!", añadió.

El acercamiento de Von der Leyen a Meloni

Lo dicho por Von der Leyen podría reformularse en términos más contundentes: ¿Qué tan correcto es 'demasiado correcto'? Este enigma se cierne sobre la actual presidenta desde hace meses, incluso antes de que anunciara oficialmente su candidatura a la reelección a mediados de febrero.

Un partido del PPE, Forza Italia, está aliado con Fratelli d'Italia (ECR) de Giorgia Meloni y Lega (ID) de Matteo Salvini en lo que los analistas han descrito como el gobierno más conservador de la historia moderna de Italia. La herencia posfascista de Fratelli d'Italia ha reforzado aún más la imagen de un ejecutivo regresivo.

Sin embargo, la colusión entre el ECR y el ID-PPE, recibida inicialmente con pavor en Bruselas, ha dejado perplejos a los críticos, ya que Meloni comenzó a mostrar un enfoque más pragmático sobre la política de la UE y, al mismo tiempo, a impulsar su agenda conservadora en su país.

La transformación de imagen de Meloni

El año pasado, Meloni mantuvo reuniones amistosas con sus homólogos de 'los cuatro grandes' —Olaf Scholz de Alemania, Emmanuel Macron de Francia y Pedro Sánchez de España—, a pesar de que todos ellos propusieron proyectos bastante diferentes. Todo jugó a su favor, forjándose una reputación como una líder influyente.

Giorgia Meloni y Ursula von der Leyen han trabajado estrechamente en política de migración y asilo. Roberto Monaldo/LaPresse

Mientras tanto, ha realizado viajes conjuntos con Von der Leyen a Túnez, Lampedusa, Kiev y, más recientemente, El Cairo, donde anunciaron con orgullo un nuevo acuerdo de 7.400 millones de euros para impulsar la debilitada economía de Egipto y reforzar los controles fronterizos.

De la aproximación a la simbiosis ideológica

El hecho de que tres de estos cuatro viajes tuvieran que ver exclusivamente con la migración refleja una creciente simbiosis ideológica. Después de que la Comisión expresara una vaga reacción ante el protocolo de Italia relativo a las solicitudes de asilo extraterritoriales en Albania, Von der Leyen calificó la propuesta de pensar "fuera de lo común". Por otro lado, el respaldo de Meloni era esencial para avanzar en la reforma integral de la política de migración y asilo de la UE.

El equipo de la presidenta también ha confiado en que el primer ministro italiano actuara como intermediario con el húngaro Viktor Orbán para evitar el colapso del polifacético apoyo del bloque a Ucrania, que Von der Leyen a menudo promociona como uno de sus mayores logros.

¿Trabajará Von der Leyen con Meloni?

Por lo tanto, la cuestión no debería ser si Von der Leyen trabajaría con Meloni, sino si extendería esa invitación a todos sus "compañeros de cama", como Vox en España, Ley y Justicia en Polonia y ¡Reconquista! en Francia**, fuerzas que son mucho menos reticentes** a emular el pragmatismo de Meloni y a desafiar la delgada e indefinida barrera entre la derecha y la extrema derecha.

Según las encuestas, se prevé que el ECR crezca de manera significativa tras las elecciones de junio, y que podría convertirse en la tercera formación más grande del Parlamento Europeo, con la incorporación de algunos partidos no inscritos y con ideas afines, como el Fidesz de Orbán.

El grupo ECR, según predijo Meloni la semana pasada en un mitin de campaña, está a punto de "desempeñar un papel fundamental en el cambio de las políticas europeas".

Von der Leyen recabará apoyos en donde vayan a dárselos

Estos cambios ayudan a explicar los cautelosos movimientos de Von der Leyen, ya que su posible segundo mandato tendría que ser confirmado por los líderes de la UE y, luego, por el Parlamento Europeo.

Si bien ha repudiado de manera inequívoca la identidad y la democracia, tachándolos de "amigos de Putin", hasta ahora su retórica no ha permitido al ECR, como demostró una vez más el debate del lunes, mantener la comunicación abierta y, posiblemente, obtener unos 80 votos a su favor.

"El partido de Meloni apoyaría a Ursula von der Leyen u otro candidato si reciben algo importante a cambio", dijo Doru Frantescu, director ejecutivo de EU Matrix, una plataforma de investigación, quien sugirió las carteras de competencia o mercado interior.

ERC se opone al Pacto Verde

Pero dejar la puerta entreabierta a ECR, un grupo que ha prometido darle la vuelta al Pacto Verde y se opone a la "proliferación de la cultura de la cancelación", podría fácilmente resultar contraproducente y escapar del control de Von der Leyen: el respaldo de Meloni seguramente alejará a los socialistas (S&D) y los Verdes del Parlamento, que han sido fundamentales para ayudar a la presidenta a presentar las propuestas más transformadoras de su primer mandato.

"Está claro que este no es el camino", dijo la líder del S&D, Iratxe García Pérez, en las redes sociales tras ver el debate. "Europa necesita detener a quienes quieren destruir nuestras democracias. ¡No para hacer pactos con ellos!"

"Lo que siempre fue un secreto a voces ahora es oficial y claro", dijo Katrin Langensiepen, de los Verdes. "¡Qué vergüenza!".

Contra los derechos de las mujeres, el aborto y la comunidad LGBTQ

La alianza tácita con un grupo que ha atacado los derechos de las mujeres, el acceso al aborto y la comunidad LGBTQ también podría desanimar a los liberales de Renew Europe. La inclusión del Fidesz de Orbán resultaría simplemente indigerible para los partidarios del libre mercado, que han hecho de la lucha contra el retroceso democrático una de sus principales prioridades.

"Cualquiera que vote a favor de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania de Ursula von der Leyen en las elecciones europeas está optando por cooperar con esta política", dijo Moritz Körner, eurodiputado alemán de Renew Europe.

Con una rebelión masiva de socialistas, verdes y liberales, Von der Leyen se enfrentaría a un camino imposible hacia la reelección. Su agenda centrista se derrumbaría a simple vista.

Sin embargo, si rechaza abiertamente al ECR, podría correr el riesgo de que sus socios de la derecha reaccionen negativamente, algunos de los cuales ven en la coalición de Meloni un modelo viable y eficaz.Equilibrar la balanza y abrirse camino hasta el cargo dependería de la aritmética básica y del instinto político de Von der Leyen.