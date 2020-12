Bonga, icono de la música de Angola

Es un músico angoleño que se ha convertido en un primera fila mundial, no solo por su música, sino también como símbolo de la liberación y la independencia africanas.

Pero el viaje de Bonga no ha sido fácil. Conocemos al hombre que ha pasado del exilio a materializar sus éxitos

Bonga es conocido por su estilo de música: semba. Jose Adelino Barcelo de Carvalho, nombre detrás del artístico de Bonga que se superpone a cualquier otra identidad lo explica:“Si escuchas samba brasileña, eso te da una idea. En mi experiencia, el público se levanta cada vez que tocamos esta música de Angola, que es música de alegría, paz, armonía y da unas vibraciones muy positivas”.

Criado en Angola, la carrera de Bonga no empezó en la música. Era un atleta prometedor y sus habilidades como corredor le llevaron a Portugal a los 23 años.

Bonga se unió al Benfica, consiguiendo un récord en 400 metros lisos.

Pero también fue un partidario abierto de la independencia de su Angola natal, colonia portuguesa en ese momento. Mala cosa en la dictadura portuguesa de Oliveira Salazar y Marcelo Caetano.

Al final tuvo que exiliarse en Holanda: “Dejé el atletismo con un profundo dolor porque me encantó, me encantó el Benfica y la propia experiencia. Pero tuve que dejarlo, porque formaba parte de una célula política clandestina y los demás miembros ya habían sido detenidos en Angola. Después de recibir esta información, me fui de Portugal”.

Bonga, a sus 78 años, sigue componiendo y cantando. Euronews

Ahora de vuelta en Lisboa, en casa, Bonga reflexiona sobre sus años de juventud. En Holanda se dedicó por completo a la música. Y en 1972, lanzó un disco polémico: Angola 72.

Recuerda como era su entorno:“Había mucha gente que se callaba, gente que era cobarde. Los que fueron cómplices colaboracionistas, que ganaron algo de dinero con la colonización, ya fueran blancos o negros. El álbum habla de todas esas cosas".

Bonga se convirtió en un gran éxito en Angola, Portugal y en todo el mundo.

Fue condecorado por el gobierno francés por su contribución a las artes.

Bonga, que ahora tiene 78 años, ha grabado casi 40 álbumes, y todavía se mantiene en plena forma. Su último tema, llamado Kudia Kuetu está inspirado en la comida angoleña. Le vemos preparar un plato típico con pescado.

_“_Kúdia Kuetu significa nuestra comida, nuestra gastronomía. Este tipo de comida es parte de nuestras tradiciones, y este plato se llama Funge También se puede llamar Calulu_"._

Bonga disfruta el plato con amigos y familiares.

Sentada a la mesa, su sobrina Erika Jâmece. Pintó un cuadro sorprendente de su tío: “Bonga estuvo siempre presente en las familias de Angola. Crecimos con la música de Bonga, aunque estaba prohibida, pero las familias solían escucharla. Llegó a muchos niños. Su canto reveló cosas que muchos no conocían de nuestra tierra ".

Bonga no descansa y planifica conciertos y grabaciones: “Me llaman el embajador de la música africana, de la música angoleña, protagonista de actos con el humanismo como centro. Pero eso no me envanece. Al contrario, me hace trabajar aún más y ser fiel a lo que creo”.