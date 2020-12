Con las primeras vacunaciones contra el coronavirus en Europa, concretamente en Inglaterra esta semana, por primera vez en casi un año, el mundo comienza a tener la esperanza de que el telón empieza a caer sobre la pandemia de la COVID-19.

Pero esto no mitigará el impacto del nuevo virus en nuestras vidas de la noche a la mañana; primero tendremos que esperar meses para que las vacunas aprobadas lleguen a la mayoría de las personas que las quieren. El virus se irá desvaneciendo con el tiempo, pero no de inmediato.

Con la llegada de una vacuna aprobada y varias otras candidatas sólidas, la conversación se ha centrado en cómo la vacunación se aplicará a nuestras vidas diarias cuando la era del coronavirus llegue a su fin y comencemos a reconstruir una sensación de normalidad.

En muchos países de Europa y del mundo, las restricciones relacionadas con la pandemia han significado que la capacidad de moverse libremente se ha visto gravemente obstaculizada. Los pasajeros que cruzan las fronteras internacionales, por ejemplo, se han enfrentado a largos períodos de cuarentena obligatoria, ya sea al llegar a su destino o al regresar, o ambos.

Se espera que los programas de vacunación masiva sin precedentes hagan que estas restricciones se vuelvan discutibles, pero mientras tanto, la elección de vacunar o no ofrece un billete a la libertad o la prolongación de la agonía del encierro.

Los pasaportes sanitarios digitales pueden contribuir a la gestión a largo plazo de la pandemia COVID-19. Sin embargo, plantean cuestiones esenciales para la protección de la privacidad de los datos y los derechos humanos. Ana Beduschi Profesora asociada de Derecho, Universidad de Exeter

Los mensajes contradictorios de la OMS sobre el pasaporte de vacunación

El debate sobre los denominados pasaportes de inmunidad o serológicos surgió al principio de la pandemia para permitir que las personas que se presumían inmunes a la COVID-19 circularan libremente en la sociedad. Con la llegada de una vacuna, la idea ha evolucionado para que la inmunidad signifique haber sido vacunado.

Sin embargo, el mensaje oficial sobre la validez de estos llamados "pasaportes sanitarios digitales" - o "pasaportes de vacunación" como se están conociendo - es en la actualidad un poco confuso. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) parece estar en desacuerdo con sus propias recomendaciones.

En una reunión informativa para la prensa de la OMS celebrada en Copenhague el 4 de diciembre, la Dra. Catherine Smallwood, Oficial Superior de Emergencias de la OMS en Europa, reafirmó la orientación actual del organismo sobre los "pasaportes de inmunidad".

"No recomendamos los pasaportes de inmunidad ni recomendamos las pruebas como medio para prevenir la transmisión a través de las fronteras", dijo. "Lo que sí recomendamos es que los países examinen los datos sobre la transmisión tanto dentro de sus países como fuera de sus fronteras y ajusten sus orientaciones de viaje a las personas en consecuencia".

La OMS, paradójicamente, firmó un acuerdo con Estonia en octubre para colaborar en la elaboración de un certificado de vacunación digital - o una "tarjeta amarilla inteligente" en un guiño a los antiguos certificados de papel de vacuna contra la fiebre amarilla. La idea que subyace a este acuerdo es reforzar el argumento a favor de las vacunas, garantizar un acceso equitativo a las mismas y, en última instancia, poner fin a las restricciones de la pandemia mediante la inmunidad activa adquirida.

"Para el pasaporte de vacunación para los viajeros... estamos estudiando muy de cerca el uso de la tecnología en esta respuesta de la COVID-19 y uno de ellos es cómo se puede trabajar con los estados miembros para conseguir algo llamado certificado de vacunación electrónico", dijo el Dr. Siddhartha Sankar Datta, colega de Smallwood, en la misma rueda de prensa.

Euronews se dirigió a la OMS para pedir una aclaración sobre lo que parecen ser posturas contrarias a la semántica, pero la organización no había respondido en el momento de la publicación.

Sin embargo, los pasaportes de vacunación ya se están convirtiendo en una idea dominante. A finales de noviembre, la compañía australiana Qantas, por ejemplo, se convirtió en una de las primeras aerolíneas en anunciar públicamente que en el futuro sólo permitiría que los pasajeros vacunados subieran a sus vuelos.

Para facilitar esto, así como para autenticar los registros médicos, las compañías tecnológicas ya han comenzado a considerar los pasaportes sanitarios digitales como la respuesta.

Pero, ¿son realmente seguros?

El desafío fundamental es realmente en torno a los datos sanitarios y cómo permitir que la gente controle y gestione sus datos de manera que se mantenga su privacidad. Thomas Crampton Jefe de la Oficina de Marketing y Comunicaciones, Commons Project

Cuestiones éticas

Si bien los pasaportes sanitarios digitales pretenden resolver muchos de los problemas relacionados con la libertad de circulación causados por la pandemia, hay quienes plantean preocupaciones legítimas sobre la posibilidad de que se abuse de las libertades personales y la privacidad.

La Universidad de Exeter, en el Reino Unido, publicó el 3 de diciembre un informe sobre las repercusiones que los pasaportes sanitarios digitales tendrían en los derechos humanos consagrados por la ley.

"Los pasaportes sanitarios digitales pueden contribuir a la gestión a largo plazo de la pandemia COVID-19", dijo a Euronews Ana Beduschi, profesora adjunta de Derecho y una de las autoras del informe. "Sin embargo, plantean cuestiones esenciales para la protección de la privacidad de los datos y los derechos humanos".

"Para dar un ejemplo, imaginemos que las autoridades públicas exigieran a todo el mundo que mostrara de forma rutinaria su estado de salud -por ejemplo, los resultados de las pruebas de la COVID-19 o los registros de vacunación- para acceder a espacios públicos y privados, como restaurantes, iglesias o transportes públicos.

"En función de su estado de salud, algunas personas podrían moverse libremente - ese sería el caso de aquellos que hubieran dado negativo en las pruebas de COVID-19 o que hubieran sido vacunados", dijo.

"Por el contrario, a otros no se les permitiría viajar y acceder a lugares específicos, incluyendo iglesias, lugares de deporte y otras áreas de reunión.

"Podría decirse que esas medidas podrían preservar las libertades de quienes no tienen la enfermedad o han sido vacunados", argumentó. "Sin embargo, si algunas personas no pueden acceder o permitirse las pruebas o vacunas de COVID-19, no podrán demostrar su estado de salud y, por lo tanto, sus libertades se verán restringidas de facto".

Cuando se trata de compartir los historiales médicos personales con terceros, la cuestión de la protección de los datos también reviste una enorme importancia en el debate ético.

"Incluso si las personas consienten en que se recojan, almacenen y procesen sus datos de salud con el fin de utilizar un pasaporte sanitario digital, los proveedores tendrían que incorporar por defecto la protección de datos en el diseño de estas tecnologías", explicó Beduschi.

Los progresos que se están haciendo

Tal vez para adelantarse a estas señales de alarma éticas, un proyecto digital innovador ya ha comenzado a proporcionar un intercambio seguro de registros de salud: la aplicación CommonPass.

"Hay muchas ideas equivocadas sobre lo que estamos haciendo, en particular en comparación con lo que mucha gente está hablando de hacer", dijo Thomas Crampton, director de Marketing y Comunicaciones del Commons Project, a Euronews.

Habiendo ya ganado sus galones con otras aplicaciones de salud, la organización sin fines de lucro con sede en Suiza creó CommonPass como parte de su alcance "para construir herramientas digitales para el bien público".

Aunque la aplicación, que es gratuita y compatible con todas las plataformas de telefonía móvil, está orientada a facilitar los viajes mundiales durante la pandemia, su razón de ser es facilitar el intercambio seguro y la protección de la información de salud pública.

"No vemos un problema de viaje. Vemos un problema de datos de salud y tiene una ejecución en los viajes y la aviación", dijo Crampton. "El desafío fundamental está realmente en torno a los datos de salud y cómo permitir que la gente controle y gestione sus datos de forma que se mantenga su privacidad".

CommonPass está siendo implantado por cinco grandes aerolíneas en determinadas rutas, tras haber sido probado con éxito en los vuelos de Cathay Pacific entre Singapur y Hong Kong y por United Airlines entre Londres y Nueva York.

"Lo que hace CommonPass es permitirle transmitir información personal de salud, específicamente pruebas de la COVID y estado de vacunación, desde laboratorios certificados y sitios de vacunación de manera que se preserve la privacidad", añadió Crampton.

Una vez que se han introducido los resultados y registros pertinentes y se han cumplido todos los requisitos de entrada para el destino del pasajero, la aplicación crea un código QR que puede ser escaneado por las compañías aéreas y los funcionarios de fronteras.

Suena atractivo pero, ¿tiene la gente razón en preocuparse por las violaciones de la privacidad y los datos?

"En el caso del CommonPass, en realidad no tenemos esos datos. Esos datos están en el proveedor de datos, que es el laboratorio o el sitio de vacunación, o en el teléfono de la persona. No hay una base de datos central. No hay una entidad separada para que alguien la piratee".

Si bien el Commons Project se ocupa principalmente de la seguridad de los datos personales de salud, las industrias que dependen de los viajes que han sido diezmadas por la pandemia, específicamente la aviación, están buscando aplicaciones como el CommonPass como medio para devolver a los pasajeros a los cielos.

Con las principales aerolíneas mostrando interés, ¿tendrá la aplicación el efecto deseado que muchos esperan y ayudará a impulsar de nuevo los viajes internacionales?

"El impacto que tendrá no nos corresponde a nosotros decirlo. No hacemos nuestro papel de abogar, de una manera u otra, sobre si debe ser una cuarentena de tres, siete o diez días. Qué pruebas deben usarse, etc.", dijo Crampton.

"Lo que estamos haciendo es proporcionar una plataforma que permita a la gente reunir, gestionar y compartir esa información".