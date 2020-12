¿Qué piensan los españoles de la vacuna contra la COVID-19? ¿Se fían de ella? ¿Están dispuestos a ponérsela?

El inicio de la vacunación fue celebrado este domingo por los políticos con sonoras frases como "es el principio del fin" de la pandemia o "se ve luz al final del túnel". Sin embargo, en las calles, el optimismo está lejos de ser unánime. De hecho, las opiniones van de un extremo al otro, desde los que anhelan inmunizarse a los que dicen que no lo harán ni a la fuerza, pasado por los que enarbolan aquello de "primero tú".

"Prefiero que se vacunen otros antes", afirma una mujer.

"No, la verdad es que no me fío nada de la vacuna, porque creo que no se han hecho todas las pruebas que deberían de haber hecho", asegura una joven.

"Cualquier cosa es buena para que podamos seguir adelante y podamos ayudar a los demás".

"No me pienso vacunar si no me obligan. Y si me obligan, me resistiré de todas las maneras... Están experimentando con las personas una vacuna implantada por los políticos para seguir su agenda", dice un hombre.

"Sí, claro, hay que vacunarse, porque con siete casos metidos en Madrid por Barajas esta misma mañana del COVID inglés hay que hacer algo por nosotros mismos", opina otro.

Seis de cada diez están dispuestos a vacunarse, pero parte de ellos con condiciones, según el CIS

Según una encuesta del CIS, más del 40 por ciento de los españoles estarían dispuestos a vacunarse en cuanto sea posible.

Encuesta del CIS euronews

Otro 23 % también responde sí, pero con condiciones. Para algunos la decisión depende de cuestiones como el origen de la vacuna o la información y las garantías de seguridad y eficacia que reciban de las autoridades sanitarias.

Luego está un 28 % que descarta vacunarse, sean cuales sean las circunstancias. Algo más de un 5 % aún no se ha decidido.

Pfizer retrasa al martes la entrega del primer gran cargamento de vacunas a España

El domingo la vacunación se inició con solo 9750 dosis, una cantidad simbólica. El primer gran cargamento semanal debía llegar este lunes, con 350.000 vacunas, pero Pfizer-BioNTech ha retrasado el envío 24 horas tanto a España como a otros siete países europeos argumentando problemas de carga.

Si todo sale según los planes, España recibirá 4,5 millones de dosis en las próximas doce semanas. Serán prioritarios los mayores que viven en residencias o acuden a centros de día, así como a sus cuidadores y los trabajadores sanitarios en primera línea.