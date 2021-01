Gran inicio de la temporada de judo 2021

Jornada inaugural del primer torneo de judo de la temporada, el Doha Masters y en el cual los mejores judocas de cada categoría lucharon por subirse a lo más alto del podio.

Nuestra mujer del día fue la kosovar Distria Krasniqi, que se enfrentó en la final a la campeona del mundo de 2017, la japonesa Funa Tonaki. Krasniqi derrotó a su oponente en tan sólo 90 segundos y se llevó a casa su tercer título consecutivo en un Masters. El secretario general del Comité Olímpico de Qatar, Jassem Rashed Al Bouinin, le colgó la medalla.

"Estoy muy orgullosa de mi misma porque en los dos últimos años me he vuelto con una medalla a casa en todas las competiciones que he participado. Estoy muy feliz". Afirmó Krasniqi tras recibir el metal._ "Por supuesto entreno muy duro todos los días. Tengo el mejor entrenador y el mejor equipo. Nos apoyamos mucho unos a otros"._

Nuestro hombre del día fue el surcoreano Kim Won Jin, que se impuso a Yang Yung Wei de Tai Pei en la categoría de -60 kilos masculina con una fantástica llave para conseguir su mejor resultado hasta la fecha. Le entregó la medalla Husain Al Musallam, Director General y Director del Consejo Olímpico de Asia.

"Desde el primer combate me he enfrentado con oponentes tan fuertes como el campeón mundial de 2019. Nunca me he rendido y he dado lo mejor de mi, por eso he ganado al final" afirmó Kim.

En la categoría de -52 kilos, la número uno del mundo, la francesa Amandine Buchard superó a la campeona del mundo de 2017, Ai Shishime, para hacerse con el oro. El vicepresidente de la Federación Internacional de Judo, Obaid Al Anzi le colgó la medalla.

En la categoría de -66kg, el campeón del mundo de 2015, An Baul, se enfrentó con el israelita Baruch Schmailov y se aseguró el oro con un seoi nage para puntuar wazari. Segundo título del Masters mundial para el coreano. Jean Luc Rouge, Secretario General de la Federación Internacional de Judo le colgó la medalla.

En la categoría de -57kg Tsukasa Yoshida se encontró en la final con Sarah Leonie Cysique y, a diferencia de su previo enfrentamiento con la francesa durante el Mundial de Tokio, se hizo con la victoria. Habib Sissoko, Vice Presidente de la Federación Internacional de Judo le entregó la medalla.

Y nuestro movimiento del día fue un espectacular ippon del ruso Albert Oguzov. ¡Qué manera tan increíble de comenzar 2021!