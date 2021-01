Irlanda pide perdón por uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente. Más de dos décadas después de que terminara el horror de los llamados "hogares de madres y bebés", el primer ministro. Micheal Martin, ha mostrado su arrepentimiento:

"Pido disculpas por el profundo error generacional que se cometió con las madres irlandesas y sus hijos que terminaron en un hogar para madres y bebés o en un hogar del condado. Como la comisión dice claramente, no deberían haber estado allí. Me disculpo por la vergüenza y el estigma al que fueron sometidos y que para algunos sigue siendo una carga hasta el día de hoy. Y disculpándome, quiero enfatizar que cada uno de ustedes estuvo en una institución debido a los errores de otros, cada uno de ustedes es inocente, cada uno de ustedes no hizo nada malo y no tiene nada de que avergonzarse".

El "Holocausto" irlandés

Una investigación de cinco años publicada el martes reveló que alrededor de 9.000 niños murieron en hogares de acogida religiosos y estatales entre 1922 y 1998 debido a "condiciones de abandono, desnutrición y enfermedades".

"Es nuestro Holocausto. Ellos tuvieron el Holocausto en Alemania, pero los hogares de madres y bebés fueron nuestro Holocausto", asegura Carmel Larkin, superviviente del hogar Tuam.

La pasividad de las autoridades

Tanto las 56.000 madres solteras, que no tuvieron más remedio que acudir a estas instituciones, como sus bebés, sufrieron una larga lista de abusos, lo que dio lugar a una tasa de mortalidad infantil casi dos veces superior a la media nacional. Algo que las autoridades sabían entonces. Sin embargo "no se expresó ninguna preocupación pública por las condiciones" de estos hogares de acogida.

Susan Lohan, directora de la Alianza de Derechos de Adopción cree que no es suficiente:"Están usando términos triviales, no han usado expresiones como adopción forzada, adopción ilegal. En realidad están diciendo que no pueden encontrar ninguna evidencia de que las madres y los hogares de bebés estuvieran involucrados en adopciones ilegales. Tengo pruebas documentales".

Reconociendo que no es posible ofrecer una reparación económica, se espera que la aclaración de lo sucedido y la disculpa oficial del primer ministro supongan un cierto alivio para las víctimas.