Turquía intenta reconquistar a sus socios europeos

Con la visita este jueves a Bruselas de su Ministro de Asuntos Exteriores, Turquía quiere reconciliarse con la Unión Europea. Sin embargo, sobre los hombros de Ankara sigue pesando su papel en los conflictos de Siria y Libia, su disputa en el norte de Chipre y su exploración energética en el mar Mediterráneo.

"2020 fue un año problemático en las relaciones bilaterales entre Turquía y la UE. Y eso tuvo su repercusión en la declaración conjunta de sanciones en la Cumbre del Consejo de la Unión Europea de diciembre. No obstante, desde entonces ambas partes han expresado su voluntad de crear un ambiente positivo", declaraba Mevlut Cavusoglu, Ministro turco de Asuntos Exteriores.

Según el Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, "otro buen paso es la anunciada reanudación de las conversaciones exploratorias entre Turquía y Grecia. Deseamos firmemente que se produzca una desescalada sostenible en el Mediterráneo oriental, pero también en la región en general".

El efecto Biden llega a Turquía

Tras la partida de su socio Trump, y la llegada de Biden a la Casa Blanca, Ankara deberá afianzar también las relaciones con Washington. Lo hace entre otros motivos a raíz de las sanciones impuestas recientemente a Ankara por su despliegue de un sistema de defensa antimisiles de fabricación rusa.

"No hay razón para ocultar que Turquía ha creado muchos problemas al comprar equipos militares rusos que no son compatibles con los de la OTAN y al actuar en el Mediterráneo, en Libia, en Siria, etc. Sin embargo, necesitamos una estrecha alianza con Turquía y creo que la elección del presidente Biden ha creado una nueva situación. Erdogan se ha dado cuenta de que, tras la salida de Trump como Presidente, no tiene un aliado en la Casa Blanca, así que tiene que comportarse", señalaba Anders Fogh Rasmussen-Ex secretario General de la OTAN

En diciembre, los líderes de la UE acordaron por unanimidad ampliar las sanciones a Turquía por sus perforaciones ilegales en aguas de la zona económica exclusiva de Chipre. Pero éstas aún no se han aplicado por lo que Turquía busca un cambio de maniobra.