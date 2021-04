¿Es justificable una vacunación obligatoria?

A medida que el despliegue de vacunas en Europa se acelera, cada vez más personas están recibiendo su vacuna. Pero esto también significa que los gobiernos están más cerca de intentar vacunar a quienes no lo quieren. La semana pasada, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que las vacunas obligatorias no violan las leyes de derechos humanos. e incluso podrían considerarse necesario en una sociedad democrática.

Aunque el fallo no se refiere directamente a las vacunas contra el coronavirus, podría tener un efecto en el despliegue actual en Europa, particularmente para aquellos que se niegan a recibir su dosis. "Las implicaciones para el caso son básicamente que cuando los estados operan programas de vacunación, tienen que sopesar los diferentes intereses. Por lo tanto, no solo los intereses del individuo que tal vez no quiera ser vacunado, sino también los intereses más amplios de otras personas que podrían verse protegidas por una alta tasa de vacunación", explica Antoine Buyse, profesor de Derechos Humanos de la Universidad de Utrecht.

El gobierno italiano se ha convertido, recientemente, en el primer país europeo en hacer que la vacunación sea obligatoria para los trabajadores sanitarios. Si se niegan a vacunarse, los trabajadores podrían verse suspendidos de sueldo o que se reduzca su posición.

Pero, ¿son justificables las vacunaciones obligatorias?

"Hasta que no sepamos si las vacunas son muy eficaces para prevenir la transmisión, la vacunación obligatoria no es muy justificable. Entonces si las vacunas previenen la transmisión, hay un tipo de debate completamente diferente. ¿Tiene todo el mundo igual acceso a la vacunación? Porque entonces no se podría hacer obligatoria una vacuna, por ejemplo, para ir al supermercado local o ir a un bar, etcetera si la mitad de la población no tiene acceso a las vacunas, por lo que es un debate complicado", apunta el sociólogo de INSERM Paris, Jeremy Ward.

Una encuesta realizada a principios de este año muestra como las opiniones sobre las vacunas obligatorias contra el coronavirus varían en toda Europa, con una mayoría en España e Italia a favor y una mayoría en Alemania y Francia en contra.

Pero con la confirmación de que la vacuna de AstraZeneca podría causar coágulos sanguíneos raros, ¿Podría ser aún más difícil vacunar ahora a los ciudadanos? "Si hay muchas personas que dudan y que se supone que deben vacunarse con la vacuna AstraZeneca, vamos a tener enormes dificultades para vacunarlas a menos que algo cambie en el futuro", cree Ward.

Los expertos creen que es poco probable que las vacunas contra el coronaviurs sean obligatorias ahora, pero con muchos ciudadanos reticentes a recibir la dosis por el riesgo a efectos secundarios, puede que los gobiernos tengan que reconsiderar su posición.