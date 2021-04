El Parlamento Europeo pide PCR gratuitas

El Parlamento Europeo pide que las pruebas PCR sean gratuitas para evitar que haya discriminación entre los ciudadanos europeos en el nuevo certificado para viajar dentro de la UE.

En la votación de este miércoles, los eurodiputados pidieron que el llamado Pase Verde Digital facilite los viajes dentro de la Unión Europea a aquellos que ya hayan sido vacunados, los que se hayan recuperado recientemente del coronavirus o los que cuenten con una prueba PCR negativa. Pero en algunos países, como en España, una prueba PCR puede costar más de 100 euros.

“Hay algunos de nosotros que aún no tenemos acceso a las vacunas, no porque no queramos, sino porque aún no hay suficientes para todos. Por lo tanto, las pruebas PCR, que también sirven para el certificado, deben ser accesibles, de fácil acceso y asequible para todos nuestros ciudadanos. De lo contrario, la introducción del certificado puede crear un elemento de discriminación", explica el eurodiputado de Renovar Europa, Dragos Tudorache.

El certificado debería estar listo para el verano, pero muchos europeos aún no habrán podido vacunarse para entonces. La propuesta fue aprobada por 540 votos a favor y 119 en contra.

Algunos de los que han votado en contra creen que la idea de los documentos de viaje es inútil y discriminatoria. "__La gente necesita protegerse. Yo lo hago. Mantenga la distancia, use la mascarilla, creo que este es un caso del derecho de los ciudadanos a decidir por ellos mismos, y saben de qué se trata para que puedan protegerse. Por eso no necesitamos ningún tipo de pasaporte de vacunación para viajar o para trabajar. Pero necesitamos reglas claras y razonables que sean proporcionadas y, sobre todo, necesitamos reglas que no infrinjan ni limiten las libertades civiles”, ha defendido el eurodiputado del PPE, Helmut Geuking.

La Eurocámara ha rechazado las demandas de que las vacunas rusa y china reciban la aprobación automática para su uso en el certificado. Esto significa que dependerá de los Estados miembros si aceptan o no el pase de viaje en ciudadanos con estas vacunas.

Ahora que el Parlamento ha aprobado su posición, tendrá que negociar con los Estados miembros para fijar los detalles finales del documento europeo de viaje.