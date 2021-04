La pandemia y las restricciones a los viajes han afectado a la movilidad Erasmus. En sus 33 años de vida, el programa europeo ha permitido a más de 6 millones de alumnos participar en una experiencia en el extranjero. Y España lidera el proyecto en la acogida de erasmus, seguido por Alemania y Francia.

Las becas cuentan con un presupuesto anual que supera los 4’6 mil millones de euros. Pero este año muchos han tenido que rechazarlas. Nuestro compañero Mario Selma ha hablado con estudiantes españoles en Francia para conocer en primera persona su experiencia.

Con un área metropolitana que acoge a más de 140.000 estudiantes, Lyon es la segunda ciudad universitaria de Francia. Cuenta con tres universidades, además de varias escuelas de ingenieros y centros de educación superior. Pero, en plena crisis sanitaria, ¿sigue la vida universitaria tan activa como antes?

Una experiencia diferente pero "inolvidable"

“No he podido ir a clase presencialmente y al menos en mi universidad el tema online no está muy conseguido", lamenta María. "No me puedo enterar igual de las clases y de las lecciones, y en el tema social, es mucho más difícil relacionarse y hacer amigos, y en el tema de fiesta es totalmente distinto a lo que yo me esperaba".

Para Martín, estudiante chileno de movilidad internacional, el lado negativo es que "no puedes hacer tantas amistades como en una situación normal, pero también ha tenido cosas positivas como las relaciones más estrechas y más fuertes con los de tu piso y misma residencia. Eso en una situación normal no hubiera pasado”.

“Las relaciones que tenemos aquí los españoles y sobre todo con los franceses son mucho más estrechas que si no hubiese habido covid porque de fiesta hubiésemos conocido a más gente, pero nuestras relaciones con ellos serían mucho menos estrechas que lo que son ahora”, asegura Gonzalo.

Lo mismo piensa Nicolás. “La gente que he conocido este año me ha marcado para toda la vida. Para mí siempre va a ser mejor este Erasmus, aunque sin COVID también hubiera sido bastante bueno”, dice.

“Ha sido una experiencia increíble" en palabras de Gonzalo, que está convencido de que de ella se llevará consigo a "gente que va a durar para toda la vida". "Estoy muy orgulloso del erasmus que estoy viviendo, de la gente que he conocido y de la experiencia que he vivido”.

Entrevista con Paula SOS, estudiante de Erasmus a distancia Euronews

Pero no todos han tenido la misma suerte. Un caso completamente diferente es el de Paula. Este año debería haber hecho un erasmus presencial en milán y otro en londres, y, en cambio, estudia telemáticamente desde su casa en Castellón, en España.

Pero pese a todo, Paula asegura que no se arrepiente de su Erasmus telemático: "Mi hermano y yo vivíamos en Barcelona hasta ahora y gracias al Erasmus a distancia he podido vivir con mi familia en casa. Se trata de una situación que probablemente no se volverá a repetir".

"Creo que lo más sensato ha sido quedarse en casa, aunque me gustaría en un futuro vivir una experiencia en el extranjero", asegura.

El nuevo Erasmus ha abierto nuevas oportunidades. Personas que no pueden afrontar los gastos de estudiar fuera, también pueden ahora optar a una educación internacional sin desplazarse de casa.

Según la Comisión Europea, el nuevo programa erasmus se ha modernizado: es más digital, más ecológico y más inclusivo y diverso.