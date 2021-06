Dos días para la Eurocopa y España ya tiene a dos jugadores fuera. Tras el capitán Sergio Busquets, el central Diego Llorente ha dado positivo por coronavirus. Ambos han abandonado la concentración y se perderán el debút de 'la roja' frente a Suecia el próximo lunes.

Los rivales suecos también cuentan con dos bajas en sus filas.

No hay más jugadores contagiados, según los test PCR realizados este miércoles por la mañana, pero sí un gran revuelo.

El seleccionador Luis Enrique realizó una nueva convocatoria con futbolistas a los que recurrir ante posibles bajas. Son seis jugadores que se entrenan en una burbuja paralela.

Entrtetanto hay un debate abierto sobre si vacunar o no a los internacionales y la polémica no se ha hecho esperar. Hay quien critica que se les de una prioridad que no han recibido colectivos más vulnerables.

"No me parece mal que se vacunen. Me parece mal que se nos deje a nosotros y a muchos otros grupos de crónicos sin tenernos en cuenta y que ahora pase esto", se queja el presidente de la Federación Española de Diabetes José Antonio Sanz.

Amós García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, cree que "hay que ser muy prudente con esta decisión para no dar la impresión de que se están generando diferencias en función de un determinado estatus a la hora de recibir la vacuna".

El ministro de Cultura y Deporte José Manuel Rodríguez Uribes, sin embargo, defiende que se planteen excepciones vinculadas a un gran acontecimiento deportivo. "Estamos en condiciones de plantear excepciones. Porque no dejan de ser excepciones y son excepciones vinculadas a un gran acontecimiento deportivo y a la selección española de fútbol. No a los clubes de fútbol, no a los futbolistas, si no a nuestra selección".

Uribes ha recordado que "nuestros atletas nos representan. Y me parece que todo lo que podamos hacer para que compitan en mejores condiciones, debemos hacerlo".

La Comisión de Salud Pública ha evitado pronunciarse sobre la vacunación de los jugadores. Deja la pelota en el tejado del Consejo Interterritorial.